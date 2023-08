Sport in tv oggi (lunedì 21 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Inizio di settimana denso di sport in tv ed in streaming: oggi, lunedì 21 agosto ci sarà in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il volley femminile con gli Europei, il badminton con i Mondiali, il tiro a segno con i Mondiali, e molto altro ancora.

Proseguono a Baku (Azerbaigian) i Mondiali 2023 di tiro a segno: l’Italia oggi sarà alla ricerca della prima carta olimpica nella carabina sportiva 3 posizioni da 50 metri femminile. Oggi, infatti, verrà messa in palio la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 in questa prova individuale che fa parte delle specialità olimpiche.

Saranno quattro i pass a disposizione in finale: ogni Paese potrà ottenerne uno soltanto e dovrà farlo con una tiratrice che non ne abbia già conquistato uno in precedenza (in una qualsiasi specialità), a patto che non abbia già completato il contingente massimo di due tiratrici nella carabina sportiva 3 posizioni da 50 metri femminile.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 21 agosto

06.30 Tiro a segno, Mondiali: qualificazioni pistola automatica 25m maschile, 1a parte – Nessuna copertura tv/streaming

07.30 Tiro a segno, Mondiali: eliminatorie carabina 3 posizioni 50m femminile, 1a parte – Nessuna copertura tv/streaming

09.00 Badminton, Mondiali: Trentaduesimi di tutti i tabelloni – BWF TV, Olympic Channel

09.45 Tiro a segno, Mondiali: eliminatorie carabina 3 posizioni 50m femminile, 2a parte – Nessuna copertura tv/streaming

11.30 Pentathlon moderno, Mondiali: ranking round staffetta femminile – Nessuna copertura tv/streaming

11.30 Basket, Solidarity Cup: Italia-Nuova Zelanda – Nessuna copertura tv/streaming

12.00 Tiro a segno, Mondiali: qualificazioni carabina 3 posizioni 50m femminile – Nessuna copertura tv/streaming

13.45 Ciclismo, Tour de l’Avernir, 2a tappa – 15.35 eurosport.it, discovery+

15.30 Pentathlon moderno, Mondiali: ranking round staffetta maschile – Nessuna copertura tv/streaming

15.45 Tiro a segno, Mondiali: finale carabina 3 posizioni 50m femminile – canali ISSF (YouTube, Livestream, Facebook), Olympic Channel

16.00 Volley femminile, Europei: Francia vs Slovacchia – EuroVolleyTV

17.00 Tennis, WTA 250 Cleveland: 1° turno singolare e doppio (2° match dalle 17.00 Trevisan-Stearns, 2° match dalle 17.00 Paolini-Frech) – WTA TV, dalle 17.00 alle 20.00 SuperTennis HD, SuperTenniX

17.00 Volley femminile, Europei: Polonia vs Serbia – EuroVolleyTV, Sky Sport Summer, Sky Sport Action, Sky Go, Now

17.00 Volley femminile, Europei: Repubblica Ceca vs Turchia – EuroVolleyTV

18.00 Volley femminile, Europei: Bosnia Erzegovina vs Romania – EuroVolleyTV

18.30 Calcio, Serie A: Torino-Cagliari – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

18.40 Atletica, Mondiali: 3a giornata: sessione unica – Rai 2 HD poi alle 20.30 Rai Sport HD poi alle 21.00 Rai 2 HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Eurosport 1 HD, Rai Play, Sky Go, Now, eurosport.it, discovery+, DAZN

19.00 Volley femminile, Europei: Spagna vs Finlandia – EuroVolleyTV

20.00 Volley femminile, Europei: Belgio vs Ucraina – EuroVolleyTV

20.00 Volley femminile, Europei: Germania vs Svezia – EuroVolleyTV

20.00 Tennis, ATP 250 Winston-Salem: 1° turno singolare e doppio (1° match alle 20.00 Cecchinato-Purcell, 1° match alle 20.00 Moroni/Thomson-Glasspool/Skupsi) – Tennis TV, dalle 20.00 alle 05.00 SuperTennis HD, SuperTenniX

20.45 Calcio, Serie A: Bologna-Milan (Serie A) – DAZN, ZONA DAZN

21.00 Volley femminile, Europei: Croazia vs Svizzera – EuroVolleyTV, Rai Sport HD, Rai Play

Foto: LaPresse