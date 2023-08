Calendario Mondiali tiro a segno 2023 oggi: orari 21 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Proseguono a Baku (Azerbaigian) i Mondiali 2023 di tiro a segno: l’Italia oggi sarà alla ricerca della prima carta olimpica nella carabina sportiva 3 posizioni da 50 metri femminile. Oggi, infatti, verrà messa in palio la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 in questa prova individuale che fa parte delle specialità olimpiche.

Saranno quattro i pass a disposizione in finale: ogni Paese potrà ottenerne uno soltanto e dovrà farlo con una tiratrice che non ne abbia già conquistato uno in precedenza (in una qualsiasi specialità), a patto che non abbia già completato il contingente massimo di due tiratrici nella carabina sportiva 3 posizioni da 50 metri femminile.

La finale della carabina sportiva 3 posizioni da 50 metri femminile verrà trasmessa in diretta streaming sui canali ISSF (YouTube, Livestream, Facebook) e su Olympic Channel. Di seguito il programma completo di oggi, lunedì 21 agosto, dei Mondiali 2023 di tiro a segno.

CALENDARIO MONDIALI TIRO A SEGNO 2023

Lunedì 21 agosto

06.30 Qualificazioni pistola automatica 25m maschile 1a parte (06.30 Massimo Spinella, 07.10 Riccardo Mazzetti, 11.50 Andrea Morassut)

07.30 Eliminatorie carabina 3 posizioni 50m femminile 1a parte (Barbara Gambaro, Sofia Ceccarello)

09.45 Eliminatorie carabina 3 posizioni 50m femminile 2a parte (Martina Ziviani)

12.00 Qualificazioni carabina 3 posizioni 50m femminile (ev. Barbara Gambaro, Sofia Ceccarello, Martina Ziviani)

15.45 Finale carabina 3 posizioni 50m femminile (ev. Barbara Gambaro, Sofia Ceccarello, Martina Ziviani)

PROGRAMMA MONDIALI TIRO A SEGNO 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: finale su canali ISSF (YouTube, Livestream, Facebook) ed Olympic Channel.

Foto: UITS