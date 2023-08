Sport in tv oggi (giovedì 3 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 3 agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. Si aprono i Mondiali di ciclismo e ci sarà grande spettacolo in pista con l’Italia impegnata nell’inseguimento a squadre maschile guidato da Filippo Ganna. Proseguono i Mondiali di arrampicata sportiva e ci sarà spazio anche per gli Europei di beach volley, oltre che per le ultime partite della fase a gironi dei Mondiali di calcio femminile.

Da non perdere i tornei di golf e di tennis della settimana, oltre alle Universiadi, alle partite dell’Italia nei Mondiali Under 19 di volley e alle amichevole di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 3 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 3 agosto

01.00 VOLLEY (Mondiali Under 19) – Italia-Cile (diretta streaming sul canale YouTube della FIVB)

01.00 TENNIS – ATP 250 Los Cabos, ottavi di finale (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv)

01.30 CALCIO (amichevole) – Juventus-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

02.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Open Australia (diretta streaming su BWF Tv)

03.00 MULTISPORT – Universiadi (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Fisu Tv)

03.00 CALCIO (amichevole) – Atletico Madrid-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)

05.00 CALCIO (amichevole) – Siviglia-Betis Siviglia (diretta streaming su DAZN)

09.00 ARRAMPICATA (Mondiali) – Lead maschile, qualificazioni (diretta streaming sul canale YouTube di IFSC)

09.35 TIRO CON L’ARCO (Mondiali) – Ricurvo individuale maschile/femminile, eliminatorie fino agli ottavi (non è prevista diretta tv/streaming)

10.30 CICLISMO SU PISTA – Mondiali, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

11.00 BEACH VOLLEY – Europei (diretta streaming su Euro Volley Tv)

11.00 TENNIS – WTA 250 Praga, ottavi di finale (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv)

11.00 TENNIS – ATP 250 Kitzbuehel, quarti di finale (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv)

12.00 CALCIO FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Corea del Sud-Germania, Colombia-Marocco (diretta streaming su Fifa+)

13.20 CICLISMO – Giro di Polonia, sesta tappa: Katowice-Katowice (non è prevista diretta tv/streaming)

14.15 TIRO CON L’ARCO (Mondiali) – Compound individuale maschile/femminile, eliminatorie fino agli ottavi (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Wyndham Championship, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 20.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 20.00)

15.05 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali Under 19) – Italia-Perù (diretta streaming sul canale YouTube della FIVB)

16.00 ARRAMPICATA (Mondiali) – Boulder femminile, qualificazioni (diretta streaming sul canale YouTube di IFSC)

16.00 SURF – World League Challenger Series (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

17.30 MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Downhill maschile/femminile juniores, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 TENNIS – ATP 500 Washington, ottavi di finale (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv)

18.10 BASEBALL (MLB) – Miami Marlins-Philadelphia Phillies (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 NUOTO PARALIMPICO – Mondiali, Finali (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 20.30; diretta streaming integrale su Rai Play 3)

18.45 CICLISMO SU PISTA – Mondiali, Finali (diretta tv su Eurosport 1; diretta tv su Rai 2 fino alle ore 20.30 e a seguire su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.00 RALLY – Rally di Finlandia, prima speciale (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 TENNIS – WTA 500 Washington, ottavi di finale (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv)

20.30 CALCIO (amichevole) – Aston Villa-Lazio (non è prevista diretta tv/streaming)

Foto: Lapresse