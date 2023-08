Spagna-Svezia oggi, Mondiali calcio femminile 2023: orario semifinale, programma, tv, streaming

Proseguiranno oggi con un match di grande importanza i Mondiali 2023 di calcio femminile. Nella giornata odierna Spagna e Svezia si affronteranno alle ore 10:00 ad Auckland (Australia) nella prima semifinale: in palio ci sarà l’ultimo atto del torneo contro la vincente della partita tra Australia-Inghilterra.

Da una parte le ragazze di Vilda arriveranno a questo incontro dopo aver terminato il girone C al secondo posto (dietro al Giappone, che è riuscito incredibilmente a battere le iberiche per 4-0) e in seguito alle vittorie contro Svizzera (per 5-1) e Olanda (ai rigori) tra ottavi e quarti. Dall’altra parte, invece, la Svezia approccerà questa sfida dopo addirittura cinque successi in cinque partite, gli ultimi due dei quali contro Stati Uniti (ai rigori) e Giappone (per 2-1) nelle prime due partite della fase a eliminazione diretta.

Da segnalare che tra queste due squadre ci sono due precedenti: il primo risale agli Europei del 1997, quando a vincere fu la nazionale scandinava per 1-0, mentre il secondo è un amichevole del 2022 e in quel caso l’incontro terminò con un pareggio per 1-1.

La partita tra Spagna e Svezia inizierà oggi alle ore 10:00 all’Eden Park di Auckland (Australia). La sfida si potrà vedere in diretta tv su Rai 2 HD o in diretta streaming su Rai Play e FIFA+.

CALENDARIO SPAGNA-SVEZIA MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023 OGGI

Martedì 15 agosto

Ore 10.00: Spagna – Svezia all’Eden Park di Auckland (Australia) – Diretta tv su Rai 2 HD

SPAGNA-SVEZIA MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023, DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: Rai Play e FIFA+

Foto: LaPresse