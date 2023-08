Sorteggio Champions League, le possibili avversarie dell’Inter: chi evitare e le rivali più gradite

Ci siamo quasi, la Champions League 2023/2024 sta per cominciare. Sarà l’ultima stagione a 32 partecipanti, con il cambio di format previsto per la prossima stagione; per ora, presenti ancora otto squadre per fascia, con l’Inter che, nonostante la finale ottenuta lo scorso anno, è inserita nella seconda urna poiché il Napoli ha strappato il posto con le migliori con il successo nell’ultimo campionato.

Per questo, i nerazzurri avranno quasi sicuramente una rivale pericolosissima. Il rischio maggiore è beccare il Manchester City campione in carica nella riedizione della finale della scorsa estate, con Bayern Monaco, Barcellona e Paris Saint-Germain che rappresentano sulla carta gli scogli maggiori. Il Benfica rimane una squadra che ama proporre gioco, mentre Siviglia e Feyenoord rappresenterebbero le avversarie più abbordabili.

Ancora da definire completamente terza e quarta fascia. Escluse Lazio e Milan per non far incrociare squadre della stessa nazionalità nei gironi, Stella Rossa, Sporting Braga e Salisburgo rappresentano dei buonissimi accoppiamenti, mentre lo Shakhtar Donetsk sarebbe più complicato da sfidare a causa della sua esperienza nelle coppe. Altra rivale sicura della terza urna uscirà dalla sfida tra PSV Eindhoven e Rangers.

In quarta invece, da evitare senza mezzi termini il Newcastle, tornato in Europa ma ormai con una squadra in grado di mettere paura a tutti. Attenzione alla Real Sociedad, al momento sulla hot seat: in caso di successo del Copenhagen sul Rakow gli iberici scivolerebbero nell’ultima urna e diventerebbero una variabile impazzita, così come il lanciatissimo Union Berlino. Il Lens non sta attraversando un gran momento di forma in questa stagione, ampiamente alla portata invece Young Boys, Celtic Glasgow e Galatasaray. A chiudere l’ultima fascia una tra Aek Atene e Royal Antwerp.

