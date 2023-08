Sollevamento pesi, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2023: torna Antonino Pizzolato

Dopo la pubblicazione delle entry-list del 29 giugno di quest’anno, sono arrivate conferme sulla squadra italiana di sollevamento pesi che prenderà parte ai Mondiali di Riyadh dal 4 al 17 settembre. Un evento importante, perché oltre alle medaglie iridate ci sarà da tenere conto del ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024. La partecipazione alla kermesse saudita, infatti, è obbligatoria ai fini dell’eleggibilità di ciascun atleta per la rassegna a Cinque Cerchi.

Il direttore tecnico Sebastiano Corbu ha diramato i nomi dei convocati per la competizione in questione e si registra la presenza di Antonino Pizzolato nei -89 kg. Nino aveva dato forfait per gli Europei a Yerevan (Armenia) di quest’anno. Il tre-volte oro continentale si è visto costretto ad abdicare per dare priorità alla salvaguardia del proprio fisico in vista di questi Mondiali e in funzione delle Olimpiadi 2024.

Oltre a Pizzolato, saliranno in pedana otto azzurri, quattro donne e quattro uomini: Giulia Imperio (-49 kg), Celine Delia (-55 kg), Lucrezia Magistris (-59 kg), Giulia Miserendino (-71 kg), Sergio Massidda (-61 kg), Mirko Zanni (-73 kg), Oscar Reyes (-81 kg) e Cristiano Ficco (-89 kg).

Una tappa fondamentale per staccare il biglietto per Parigi e si confida nella forza della compagine tricolore, ricordando quanto accaduto a Tokyo, con tre medaglie dai connotati storici (1 argento e 2 bronzi), dove Pizzolato si tinse di bronzo nei -81 kg.

