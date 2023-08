ATP Toronto, Gael Monfils: “Sono stanco, sarà molto complicato affrontare Sinner”

Nella prossima nottata italiana (alle 03.00 circa) Jannik Sinner e Gael Monfils si affronteranno nei quarti di finale del Masters1000 di Toronto. Sul cemento canadese il francese è tornato a esprimere il tennis dei tempi migliori, eliminando nel proprio percorso un top-5 come il greco Stefanos Tsitsipas, che recentemente si era imposto a Los Cabos (Messico).

Un Monfils che, dopo l’exploit contro l’ellenico, ha messo in mostra una prova piuttosto solida contro un’altra sorpresa di questo torneo, l’australiano Aleksandar Vukic (lucky loser): “Ancora una volta ho servito bene, il mio diritto è stato efficace, mi sono mosso bene. Anche se ogni partita è complicata, ho disputato un match solido, e spero di continuare così. Sono stanco, ovviamente. Cercherò di recuperare bene per stare davvero bene nel prossimo match“, ha dichiarato il francese in conferenza stampa.

Prossima sfida nella quale ci sarà appunto Sinner. L’altoatesino ha raggiunto questo turno, non disputando l’ottavo di finale contro lo scozzese Andy Murray. L’ex n.1 del mondo, infatti, è stato costretto a dare forfait per un problema agli addominali.

Di conseguenza, il nostro portacolori si presenta ai nastri di partenza, avendo speso meno energie di Monfils, ma con meno partite nelle gambe tali da adattarsi alle varie condizioni del campo. “Mi ha battuto due anni fa nella finale di Sofia (6-3, 6-4), lo stesso anno agli US Open (7-6[1], 6-2, 4-6, 4-6, 6-4). È un top-10 e sarà super complicato affrontarlo, ma non vedo l’ora di giocare questo quarto di finale“, ha concluso il transalpino.

