Sollevamento pesi: a Riad la strada per la doppia Olimpiade: in pedana Parigi, nel congresso Los Angeles

I Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi, rassegna in programma a Riad dal al 17 settembre, saranno di fondamentale importanza per il presente e soprattutto il futuro della disciplina. Sì perché se da una parte la pedana spingerà parte degli atleti presenti verso i Giochi di Parigi 2024, dall’altra la IWF dovrà pianificare nel modo più accurato possibile la strategia per convincere il CIO a far rientrare lo sport alle Olimpiadi di Los Angeles, previste per il 2028.

Facciamo un passo indietro. Nel dicembre 2021 il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di rimuovere il sollevamento pesi dal programma di Los Angeles, a seguito di una scandalo di corruzione legato a dei casi di doping, oltre che per via di alcune strategie governative ritenute fallimentari. Sintetizzando in modo estremamente semplicistico, il CIO ha chiesto alla IWF un cambio di passo, o meglio un cambio culturale, per far sì che la disciplina rientri effettivamente nel quadro olimpico.

Effettivamente la Federazione Internazionale dal quel momento ha rimodulato la sua leadership, disponendo nuove regole in merito ad antidoping, licenze e tuela degli atleti. L’elemento mancante tuttavia, così come riporta Insidethegames, è la redazione di una nuova Costituzione. Sarà proprio questo il tema centrale del Congresso che si svolgerà a Riad con tutte i membri affiliati alla IWF: una tabella di marcia per il futuro dal 2024 al 2032.

Proprio per questo motivo lo scorso 7 agosto Pedro Adrega, già Direttore delle comunicazioni, è stato nominato Amministratore Delegato ad interim, fino a quando il suddetto ruolo non sarà ricoperto in modo definitivo nei prossimi mesi. A lui è affidata la supervisione del progetto di piano strategico. Ma il tempo stringe. Il primo momento della verità sarà infatti già ad ottobre, quando il CIO terrà una riunione del Comitato esecutivo seguita dalla centoquarantunesima sessione di Mumbai, pianificata dal 12 al 17.

Foto: LaPresse