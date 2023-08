Baseball, Serie A 2023: finita la Poule Scudetto, Bologna vince il girone G. Ufficiali i quarti di finale

Finisce ufficialmente la stagione regolare del campionato di Serie A di baseball. E lo fa con il punto esclamativo dell’UnipolSai Bologna, che con la tripletta nei confronti di Senago (4-2 e 9-1 nelle partite odierne) si inserisce al primo posto nel girone G, che arriva a causa dello scontro diretto favorevole con San Marino.

Nell’altro confronto di giornata, c’è stato un accorciamento importante delle operazioni tra Godo e Hotsand Macerata. Delle tre partite del fine settimana, infatti, se ne è giocata una sola, al Casadio, con Macerata vittoriosa per 3-1.

La Poule Scudetto è così ufficialmente conclusa. I quarti di finale saranno disputati con i seguenti accoppiamenti: Macerata-Grosseto, San Marino-Modena, Nettuno 1945-Parma Clima e infine UnipolSai Fortitudo Bologna-New Black Panthers Ronchi dei Legionari. Saranno serie al meglio delle 5 partite e si inizierà il 15 agosto.

Risultati 5a giornata di ritorno Poule Scudetto

Gir. F: Hotsand Macerata-Godo venerdì non disputata per pioggia; Sabato Godo-Hotsand Macerata gara 1 non disputata; 1-3.

Gir.G: venerdì UnipolSai Bologna- Tecnograniti Senago 2-0; Big Mat Grosseto-Parma Clima 2-0. Sabato UnipolSai Bologna-Tecnograniti Senago 4-2, 9-1.

Riposano Comcor Modena e San Marino.

Classifiche:

Gir. F: Macerata (20-2), .909; Nettuno (15-9), .625; Modena, New Black Panthers (9-15), .375; Godo (5-17), .227.

Gir. G: Bologna e San Marino (17-7), .708; Parma (15-9) .625; Grosseto (10-14), . 417; Senago (1-23), .042.

Foto: FIBS /