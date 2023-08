Sky o DAZN, dove vedere Lazio-Genoa? Canale esatto tv e streaming, programma, orario e palinsesto

Sale l’attesa per la seconda giornata della Serie A 2023-2024: alle 20.45 di domenica 27 agosto, la Lazio di Maurizio Sarri farà il proprio debutto stagionale davanti ai propri tifosi con il Genoa di Alberto Gilardino. Entrambe le squadre, dopo le sconfitte rimediate con Lecce e Fiorentina, vanno alla caccia dei primi punti in campionato.

Dopo un inizio davvero deludente, la Lazio deve immediatamente cambiare rotta: i biancocelesti sono stati sconfitti a Lecce per 2-1, facendosi rimontare il vantaggio siglato da Immobile nel giro di novanta secondi, quando ormai il match si stava avviando verso le battute finali. Contro il Genoa, Sarri vorrà vedere una squadra più grintosa e unita, al contrario della sfida con i salentini dove, specialmente nella ripresa, i capitolini si sono fatti schiacciare costantemente nella propria metà campo.

Partenza difficile anche per il Genoa di Alberto Gilardino: i rossoblù sono stati ampiamente sconfitti dalla Fiorentina, in casa, con il punteggio di 4-1 in favore dei Viola. Il Grifone, neopromosso in Serie A dopo un anno di assenza, dovrà per forza di cosa reagire se non vuole perdere ulteriore terreno nei confronti delle altre contendenti alla salvezza: il calendario non è amico del Genoa visto che, nelle prossime due giornate, i rossoblù dovranno affrontare Torino e Napoli.

La sfida tra Lazio e Genoa, il cui via è programmato per le 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio, mentre la diretta streaming sarà garantita da Dazn, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO LAZIO-GENOA SERIE A 2023-2024

Domenica 27 agosto:

Ore 20.45 Lazio-Genoa – Diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Dazn, Now Tv e Sky Go

PROGRAMMA LAZIO-GENOA SERIE A 2023-2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Calcio.

Diretta streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go.

Foto: Lapresse