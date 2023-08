Sky o DAZN, dove vedere Frosinone-Napoli oggi? Calendario, programma, tv e streaming

La Serie A 2023-2024 sta per prendere il via in maniera ufficiale. Il massimo campionato italiano di calcio, nella sua edizione numero 122 della propria storia, scatterà nel corso della giornata odierna (sabato 19 agosto) e saranno subito in azione i campioni in carica. Ci attende un interessantissimi Frosinone-Napoli.

Il club azzurro è pronto per dare il via alla sua caccia verso il quarto scudetto della propria storia. I partenopei, infatti, saranno di scena nel pomeriggio di oggi sabato 19 agosto alle ore 18.30 in casa del Frosinone. Cosa dovremo attenderci da questo incontro? I padroni di casa, ovviamente, proveranno a ben figurare, mentre Osimhen e compagni saranno pronti per i 3 punti.

Il Napoli non è cambiato in maniera particolare rispetto alla straordinaria cavalcata di un anno fa, se non per la rivoluzione in panchina. Dopo l’addio di Luciano Spalletti, e l’arrivo di Rudi Garcia, gli azzurri provano a ripetersi dopo una stagione eccezionale. Il Frosinone, invece, neopromosso in Serie A, farà di tutto per iniziare con il piede giusto per avvicinarsi alla salvezza.

La partita tra Frosinone-Napoli sarà disponibile in streaming su DAZN.

