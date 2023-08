Atletica, il calendario di domani ai Mondiali (20 agosto): programma, orari, italiani in gara

Domani, domenica 20 agosto, è in programma la seconda giornata dei Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera. A Budapest saranno protagonisti tanti azzurri sin dal mattino, con una 20 km di marcia femminile che vedrà al via la campionessa olimpica in carica Antonella Palmisano. Debutto in questa edizione della rassegna iridata anche per Gianmarco Tamberi e Alessandro Sibilio.

Il primo sarà impegnato nelle qualificazioni del salto in alto, mentre il 24enne napoletano affronterà le batterie dei 400 ostacoli al rientro dopo il recente infortunio rimediato in Diamond League a Montecarlo. Grande attesa in casa Italia per le finali del salto in lungo femminile (Larissa Iapichino è una delle favorite per le medaglie) e dei 100 metri al maschile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata dei Mondiali di Budapest 2023. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport HD), Sky Sport (Sky Sport Arena e Sky Sport Summer) e su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà visibile su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW TV e DAZN. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE della manifestazione con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA DOMANI

Domenica 20 agosto

07.15 20 km di marcia (femminile)

09.00 Lancio del disco (femminile), qualificazioni

09.35 400 metri (femminile), batterie

09.50 Eptathlon, salto in lungo

10.25 400 metri (maschile), batterie

10.35 Salto in alto (maschile), qualificazioni

11.25 400 ostacoli (maschile), batterie

12.00 Eptathlon, tiro del giavellotto

12.10 100 metri (femminile), batterie

13.05 110 ostacoli, batterie

16.35 100 metri (maschile), semifinali

16.55 Salto in lungo (femminile), finale

17.05 1.500 metri (femminile), semifinali

17.30 1.500 metri (maschile), semifinali

17.49 Lancio del martello (maschile), finale

18.00 Eptathlon, 800 metri

18.25 10.000 metri (maschile)

19.10 100 metri (maschile), finale

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 7.00 alle 8.45 e dalle 16.30 alle 19.40, Rai Sport HD dalle 8.45 alle 11.45; gratis e in chiaro; Eurosport 1, Sky Sport Summer (Sky Sport Arena trasmetterà la sessione mattutina e la finale del lungo femminile) per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DOMANI MONDIALI ATLETICA

07.15 20 km di marcia (femminile): Giorgi, Palmisano, Trapletti

09.00 Lancio del disco (femminile), qualificazioni: Osakue

09.35 400 metri (femminile), batterie: Mangione

10.25 400 metri (maschile), batterie: Re

10.35 Salto in alto (maschile), qualificazioni: Fassinotti, Sottile, Tamberi

11.25 400 ostacoli (maschile), batterie: Lambrughi, Sibilio

12.10 100 metri (femminile), batterie: Dosso

13.05 110 ostacoli, batterie: Fofana, Simonelli

16.35 100 metri (maschile), semifinali: eventuali Ceccarelli, Jacobs

16.55 Salto in lungo (femminile), finale: eventuale Iapichino

17.05 1.500 metri (femminile), semifinali: eventuali Cavalli, Sabbatini, Vissa

17.30 1.500 metri (maschile), semifinali: eventuali Arese, Bussotti, Meslek

18.25 10.000 metri (maschile): Crippa

19.10 100 metri (maschile), finale: eventuale Ceccarelli, Jacobs

Foto: Lapresse