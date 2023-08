Sinner-Hanfmann, quando si gioca? Programma US Open 2023, orario, tv, streaming

Debutto in notturna per Jannik Sinner agli US Open 2023. L’altoatesino, che per la prima volta giocherà uno Slam da numero 6 del seeding, si troverà di fronte il tedesco Yannick Hanfmann, mai affrontato e che, a 31 anni, sta vivendo la migliore stagione della propria carriera. Un avversario non semplice, ma neanche tra i più difficili che si potessero pensare.

Il numero 1 d’Italia torna con l’obiettivo di migliorare i quarti di finale del 2022, il che significherebbe, con buone probabilità, battere Carlos Alcaraz, dato che lo spagnolo è finito di nuovo nello stesso lato di tabellone. Il cammino dell’azzurro è però sulla carta un po’ più complicato rispetto a quello del murciano. Intanto, però, c’è da concentrarsi su Hanfmann, che ha un alto importante nei quarti a Roma, ma anche giocatore che non ha inciso praticamente mai nella stagione sul veloce. Nondimeno, agli US Open non ha mai vinto in tabellone principale e, sempre in questo senso, negli Slam ha vinto appena due confronti.

Il match tra Jannik Sinner e Yannick Hanfmann si giocherà nella notte tra martedì e mercoledì quando in Italia sarà (almeno) l’1:00 di notte. Sarà possibile seguire il match in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis, nonché in diretta streaming su SuperTenniX e sul sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SINNER-HANFMANN, US OPEN 2023

Martedì 29 agosto/Mercoledì 30 agosto

Louis Armstrong Stadium

Sessione diurna

Ore 17:00 Jabeur (TUN) [5]-Osorio (COL) – 1° turno donne

Rus (NED)-Keys (USA) [17] – 1° turno donne

Diaz Acosta (ARG)-Isner (USA) – 1° turno uomini

Sessione notturna

Ore 1:00 Sinner (ITA) [6]-Hanfmann (GER) – 1° turno uomini

Zanevska (BEL)-Sabalenka [2] – 1° turno donne

PROGRAMMA SINNER-HANFMANN, US OPEN 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro e sul canale 212 Sky)

Diretta streaming: SuperTenniX e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport

