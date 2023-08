Serie A, le formazioni titolari squadra per squadra: chi ha giocato nella prima giornata e come possono cambiare con il calciomercato

Chiusa la prima giornata di campionato è già tempo di bilanci su quelli che potranno essere gli assetti delle 20 squadre che danno vita alla Serie A 2023/24.

Gli allenatori hanno offerto indicazioni chiare in alcuni casi, ma anche utilizzato soluzioni all’apparenza estemporanee e che solo il tempo dirà se potranno diventare definitive.

È il caso ad esempio della Fiorentina dove il tecnico Italiano è ripartito dal 4-2-3-1 ma in cui ha lanciato Kayode come terzino destro titolare. Una soluzione che, soprattutto in caso di qualificazione ai gironi di Conference League, potrebbe essere riproposta anche più avanti.

Non vanno però sottovalutati gli effetti e le conseguenze degli ultimi giorni di mercato, ma anche del peso degli indisponibili: in casa Roma, ad esempio, il ritorno di Pellegrini e Dybala dalla squalifica cambierà il volto dell’undici schierato da Mourinho contro una Salernitana che attende rinforzi dal mercato.

Ranieri ha sorpreso tutti con la formazione utilizzata dal suo Cagliari al debutto contro un Torino nella versione classica di Juric che però è stato imbrigliato dai sardi.

Inzaghi si interroga invece su chi potrà essere in casa Inter la spalla ideale di Martinez tra Thuram (schierato titolare con il Monza) e Aranutovic, ma spera che qualcun altro arrivi dal mercato.

Proprio le ultime trattative potrebbero stravolgere l’assetto del Genoa con gli arrivi di Malinovskyi e Messias ad insidiare Gudmunsson e portare probabilmente ad un cambio di modulo.

Interrogativi anche in casa di Atalanta e Sassuolo dove le situazioni di Zapata e Berardi potrebbero cambiare gli scenari.

Nessuna sorpresa, al netto degli indisponibili, invece per Napoli e Juventus, ma anche per il Milan che ha potuto schierare subito la formazione tipo contro un Bologna che ha mostrato di avere un roster un po’ corto in questo momento.

Lecce e Verona, nonostante il cambio di allenatore, hanno mantenuto gli stessi moduli della passata stagione, ma mentre nei salentini le gerarchi sembrano definite, non c0sì in casa scaligera, specialmente in avanti.

Tutto confermato anche per Empoli, Frosinone e Monza i cui tecnici non hanno confermato le indicazioni della vigilia.

Di seguito tutte le formazioni iniziali delle 20 squadre di Serie A schierate nella prima giornata di campionato.

LE FORMAZIONI TITOLARI DELLA 1ª GIORNATA DI SERIE A

ATALANTA (3-4-1-2) : Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Zapata. All. Gasperini.

: Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Zapata. All. Gasperini. BOLOGNA (4-2-3-1) : Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Dominguez, Moro; Aebischer, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Motta.

: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Dominguez, Moro; Aebischer, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Motta. CAGLIARI (3-4-3) : Radunovic; Goldaniga, Dossena, Obert; Zappa, Sulemana, Makoumbou, Azzi; Nandez, Oristanio, Luvumbo. All. Ranieri.

: Radunovic; Goldaniga, Dossena, Obert; Zappa, Sulemana, Makoumbou, Azzi; Nandez, Oristanio, Luvumbo. All. Ranieri. EMPOLI (4-2-3-1) : Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo. All. Zanetti.

: Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo. All. Zanetti. FIORENTINA (4-2-3-1) : Terracciano; Kayode, Milnekovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano.

: Terracciano; Kayode, Milnekovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano. FROSINONE (4-3-3) : Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Cuni, Caso. All. Di Francesco.

: Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Cuni, Caso. All. Di Francesco. GENOA (3-5-2) : Martinez; Biraschi, Bani, Dragusin; Hefti, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmunsson, Retegui. All. Gilardino.

: Martinez; Biraschi, Bani, Dragusin; Hefti, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmunsson, Retegui. All. Gilardino. INTER (3-5-2) : Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. All. Inzaghi.

: Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. All. Inzaghi. JUVENTUS (3-5-2) : Szczesny; Danilo, Bremer, A. Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

: Szczesny; Danilo, Bremer, A. Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri. LAZIO (4-3-3) : Provedel; Lazzari, Patric, A. Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, L. Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

: Provedel; Lazzari, Patric, A. Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, L. Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. LECCE (4-3-3) : Falcone; Gendrey, Pongrancic, Baschirotto, Dorgu; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Strefezza, Banda. All. D’Aversa.

: Falcone; Gendrey, Pongrancic, Baschirotto, Dorgu; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Strefezza, Banda. All. D’Aversa. MILAN (4-3-3) : Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. MONZA (3-4-2-1) : Di Gregorio; D’Ambrosio, Marí, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kiriakopoulos; Colpani, Caprari; Maric. All. Palladino.

: Di Gregorio; D’Ambrosio, Marí, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kiriakopoulos; Colpani, Caprari; Maric. All. Palladino. NAPOLI (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, J. Jesus, Oliveira; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Garcia.

: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, J. Jesus, Oliveira; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Garcia. ROMA (3-5-2) : Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Spinazzola; Belotti, El Shaarawy. All. Mourinho.

: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Spinazzola; Belotti, El Shaarawy. All. Mourinho. SALERNITANA (3-4-2-1) : Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, Maggiore, L. Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Botheim. All. Sousa.

: Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, Maggiore, L. Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Botheim. All. Sousa. SASSUOLO (4-2-3-1) : Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Henrique, Lopez; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

: Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Henrique, Lopez; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi. TORINO (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Karamoh; Sanabria. All. Juric.

: Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Karamoh; Sanabria. All. Juric. UDINESE (3-5-2) : Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Beto. All. Sottil.

: Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Beto. All. Sottil. VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Magnani, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Ngonge, Mboula; Folorunsho. All. Baroni.

Foto: LaPresse