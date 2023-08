Serie A 2023-2024, Salernitana e Udinese non si fanno male: all’Arechi finisce 1-1

Alle 18.30 è iniziato il posticipo del tardo pomeriggio di questo lunedì tra Salernitana e Udinese. All’Arechi finisce 1-1, con i padroni di casa che rispondono al vantaggio iniziale di Samardzic con la prima rete in campionato di Dia. Secondo pareggio consecutivo per i granata, mentre i friulani ottengono il primo punto di questa stagione.

Primo tempo non entusiasmante quello che si è giocato all’Arechi. Poche le occasioni degne di nota che le due squadre hanno creato nei primi 45′: l’inizio migliore ce l’ha la Salernitana, vicina al vantaggio al 18′ con Pirola , il quale non centra la porta con una sassata di mancino dalla distanza per un’inezia. Con il passare dei minuti cresce l’Udinese, a un passo dall’1-0 in due circostanze verso la fine della frazione iniziale con Lorenzo Lucca, il quale viene fermato in entrambe le occasioni da Ochoa.

La squadra di Andrea Sottil approccia con più aggressività il secondo tempo, andando vicino al vantaggio con Thauvin nei primi secondi della ripresa, per poi trovare il gol che sblocca il match con l’uomo più atteso, Lazar Samardzic, abile a sfruttare la spizzata di Lucca, spaccando la porta di Ochoa con la girata aerea col mancino al 56′. La reazione della Salernitana non si fa attendere, e un quarto d’ora più tardi i granata trovano il pareggio con Boulaye Dia il quale, servito da Candreva, si sblocca in questo campionato infilando Silvestri col mancino sul primo palo.

Nel finale sono i granata a spingere maggiormente, andando a un passo dal 2-1 all’80’ col neoacquisto Martegani, il cui sinistro a giro dalla distanza non entra in porta solamente per la paratona compiuta da Silvestri. Lo stesso numero 7 salernitano propizia l’azione che porta all’occasione di Candreva all’86’: ancora una volta il portiere ex Verona ci mette una pezza. Il risultato non cambia nel recupero, e le due squadre così spartirsi un punto che potrà risultare prezioso nel prosieguo del campionato.

Foto: Lapresse