Serie A 2023-2024, doppietta di Osimhen, Napoli ok a Frosinone. Il Verona sbanca Empoli

Cala il sipario sulle prime due partite della Serie A 2023-2024: alle 18.30 di quest’oggi è iniziato il nuovo campionato con le sfide tra il Frosinone e il Napoli campione in carica, e quella tra Empoli e Verona.

Esordio in scioltezza per il nuovo Napoli di Rudi Garcia: i partenopei non hanno avuto particolari difficoltà a superare il neopromosso Frosinone, al Benito Stirpe, con il punteggio di 1-3. A sorpresa, passano in vantaggio i padroni di casa con Harroui al 7′, il quale trasforma un penalty arrivato dopo un contrasto tra Cajuste e Baez nell’area di rigore partenopea. Dopo questa fiammata, i campioni d’Italia inseriscono le marce alte, prima andando vicino al gol con Raspadori al 18′, poi pareggiando i conti con Politano, che al 24′ segna con una bella conclusione al volo dal limite dell’area. Dopo una rete annullata a Raspadori per fuorigioco, il Napoli trova il vantaggio con Victor Osimhen, il quale con una potente conclusione infila Turati al 42′.

Nel secondo tempo, è il Frosinone a creare la prima occasione pericolosa, con Baez che al 57′ centra la traversa con un calcio di punizione ben calciato. Un minuto dopo sono gli azzurri ad andare vicino al tris con Osimhen che, al 79′, trova la doppietta personale, non sbagliando a tu per tu con il portiere.

Debutto positivo anche per il Verona di Marco Baroni, arrivato in questa stagione dal Lecce: gli scaligeri si sono imposti per 1-0 sul campo dell’Empoli, trovando così tre punti preziosi per la rincorsa alla salvezza. Parte forte la squadra toscana, che al 7′ centra una traversa con Marin, la cui botta da fuori è stata deviata da Montipò sul legno. Azzurri che sfiorano il vantaggio anche con Gyasi, il quale si divora un gol da pochi passi alzando la conclusione oltre la traversa.

Nella ripresa, il Verona alza il livello del proprio gioco, anche se ad andare vicino al vantaggio è sempre l’Empoli con Marin, il cui tentativo dalla distanza termina di poco a lato della porta di Montipò. Al 75′, però, il Verona trova il modo di sbloccare il match: sugli sviluppi di un corner, Caprile esce a vuoto e regala la possibilità a Bonazzoli di girarsi e segnare la prima rete con la maglia veneta. Nel finale l’Empoli spinge cercando la via del pari, ma il fortino di Montipò regge e i tifosi gialloblu possono esultare per la vittoria.

Foto: Lapresse