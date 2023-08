Rugby, Italia-Romania 57-7. Azzurri dilaganti nel Test Match di San Benedetto del Tronto

La terza sfida delle Summer Series 2023 di rugby sorride all’Italia, che strapazza la Romania nel Test Match giocato allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, vinto dagli azzurri per 57-7: vittoria che fa morale e ranking in vista della Coppa del Mondo.

Nel primo tempo l’Italia passa al primo vero affondo con la meta non trasformata di Brex al 6′, ma a mettere davvero l’incontro in discesa per gli azzurri arriva il cartellino rosso rimediato al 10′ da Motoc, che lascia la Romania in 14 contro 15 per il resto della sfida.

Gli azzurri dilagano immediatamente: mete di Ioane al 12′, Halafihi al 16′, Capuozzo al 20′ e Nicotera al 27′, con Garbisi che centra i pali in tre tentativi di conversione su quattro. Sul finire della frazione la Romania accorcia con la meta tecnica al 39′ che porta al cartellino giallo rifilato a Lamaro per il 31-7 con cui si va al riposo.

Nella ripresa i primi 10′ sono giocati in 14 contro 14, ma Brex va in meta al 43′ con la trasformazione di Garbisi. Gli azzurri tornano in superiorità numerica e Capuozzo marca al 54′. Ancora Italia in attacco, ed al 62′ arriva la meta di Lamb, imitato al 72′ da Halafihi: Garbisi trasforma in entrami i casi e lo score vola sul definitivo 57-7.

Foto: LaPresse