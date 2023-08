Sci alpino, tutti i ritirati al termine della stagione 2023. Quanti veterani blasonati hanno appeso gli sci al chiodo!

La Coppa del Mondo 2023-24 di sci alpino maschile sarà priva di tanti volti familiari, ormai segnati dalle rughe dell’età, ma dal palmares ricco di allori. Difatti, una stagione priva di grandi appuntamenti ha spinto tanti veterani a dire “basta” dopo aver provato a sparare le ultime cartucce nei Mondiali 2023. Per la verità, alcuni hanno già appeso gli sci al chiodo nell’arco dell’inverno 2022-23.

È il caso dei due nomi più pesanti nella lista dei ritirati, Beat Feuz e Matthias Mayer. Lo svizzero ha salutato tutti a 36 anni dopo aver vinto tutto in discesa (oro olimpico 2022, oro mondiale 2017, 4 Coppe di specialità) con un gran totale di 16 vittorie in Coppa del Mondo nelle discipline veloci. L’austriaco, fregiatosi di tre ori olimpici in tre edizioni differenti (libera a Sochi 2014, super-G a PyeongChang 2018 e Pechino 2022), ha invece abbandonato la compagnia già a dicembre.

Per il resto, meritano di essere segnalati gli addii di due ultraquarantenni ancora sulla cresta dell’onda. Parliamo del “piazzatissimo” Johan Clarey (11 podi in Coppa del Mondo senza neppure un successo, a cui vanno aggiunti un argento olimpico e uno iridato) e dello specialista della Val Gardena Steven Nyman (3 vittorie nel massimo circuito, tutte sulla Saslong).

In casa Italia bisogna rimarcare i ritiri di Matteo Marsaglia, vincitore di una gara di Coppa del Mondo e di Riccardo Tonetti, spesso nella top-ten e quarto in combinata alpina anche ai Mondiali 2019. Tornando sul palcoscenico internazionale, è doverosa la citazione anche per Mauro Caviezel e Travis Ganong. A seguire l’elenco completo degli sciatori degni di nota che non vedremo più nel 2023-24.

SCI ALPINO – RITIRI MASCHILI 2023

CAVIEZEL Mauro [SUI] (1988)

CLAREY Johan [FRA] (1981)

DIGRUBER Marc [AUT] (1988)

FEUZ Beat [SUI] (1987)

GANONG Travis [USA] (1988)

MARSAGLIA Matteo [ITA] (1985)

MAYER Matthias [AUT] (1990)

NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian [NOR] (1987)

NYMAN Steven [USA] (1982)

PHILP Trevor [CAN] (1992)

ROGER Brice [FRA] (1990)

SOLHEIM Fabian Wilkens [NOR] (1996)

TONETTI Riccardo [ITA] (1989)

TORSTI Samu [FIN] (1991)

YUASA Naoki [JPN] (1989)

Foto: La Presse