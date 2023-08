Sci alpino, la squadra polivalenti femminile e velocità maschile in allenamento a Cervinia

Prosegue, e si intensifica, il percorso di avvicinamento della nazionale italiana femminile e maschile di sci alpino in direzione della Coppa del Mondo 2023-2024. La stagione che, come tradizione, prenderà il via nel weekend del 28-29 ottobre a Soelden (Austria) si avvicina ed nostri due comparti iniziano a fare sul serio.

La squadra femminile polivalenti sarà di scena a Cervinia per 3 giorni di allenamento che prenderanno il via dalla giornata di domani, lunedì 7 agosto, fino a giovedì 10. L’ultimo impegno prima della partenza verso il Sud America per la preparazione sulle nevi argentine di Ushuaia. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato Roberta Melesi, Karoline Pichler, Nicol Delago, Nadia Delago, Asja Zenere, Elisa Platino e Laura Pirovano.

Anche la squadra di velocità maschile sarà impegnata sulle nevi di Cervinia. In questo caso gli allenamenti si protrarranno per una settimana. Si inizierà da domani, lunedì 7 agosto, fino a sabato 12, con 8 atleti che proseguiranno nel lavoro sulla neve prima della partenza per il Sud America fissata per fine mese.

I convocati per questo raduno sono: Mattia Casse, Nicolò Molteni, Giovanni Franzoni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi, Guglielmo Bosca, Florian Schieder e Christof Innerhofer.

Foto: LaPresse