Sci alpino, tutte le ritirate al termine della stagione 2023. Spiccano Tessa Worley e Ramona Siebenhofer

Come d’abitudine, una stagione priva di “grandi appuntamenti” chiama svariati ritiri di grido. Per la verità, nello sci alpino femminile non ci sono stati molti addii. Diverse veterane blasonate hanno scelto di proseguire la propria carriera anche oltre i Mondiali di Mèribel, puntando alla manifestazione iridata di Saalbach 2025 e, di conseguenza, ai Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026.

Qualcuna ha però appeso sci e casco al chiodo. Spicca, in particolare, il nome di Tessa Worley. La francese, classe 1989, passerà alla storia come una delle più grandi gigantiste di tutti i tempi (16 vittorie in Coppa del Mondo fra le porte larghe è un bottino inferiore solo a quello di due mostri sacri quali Mikaela Shiffrin e Vreni Schneider). Peraltro la transalpina di origini australiane si è fregiata di 2 ori iridati (2013, 2017) e 2 Coppe di specialità (2017, 2022).

Anche la coetanea Nicole Schmidhofer ha detto “basta”. L’austriaca si è tolta le soddisfazioni più importanti della carriera in SuperG, compresa la medaglia d’oro ai Mondiali 2017 e la conquista della Sfera di cristallo di specialità del 2019, mentre ha curiosamente vinto tre delle sue quattro gare di Coppa del Mondo in discesa. Sempre a proposito di classe 1989, saluta anche la canadese Marie-Michele Gagnon, due successi nel massimo circuito.

Merita una menzione la “quasi omonima” di Schmidhofer, ovvero Ramona Siebenhofer, che ha a sua volta optato per fare altro nella vita dopo aver trionfato due volte nel massimo circuito. Nessun addio di grido in casa Italia, dove tutte le veterane hanno deciso di proseguire. A seguire l’elenco dei ritiri degni di nota nello sci alpino femminile.

SCI ALPINO – RITIRI FEMMINILI 2023

FRASSE SOMBET Coralie [FRA] (1991)

GAGNON Marie-Michèle [CAN] (1989)

GRÖBLI Nathalie [SUI] (1996)

IGNJATOVIC Nevena [SRB] (1990)

NOENS Nastasia [FRA] (1988)

ROBNIK Tina [SLO] (1991)

SCHMIDHOFER Nicole [AUT] (1989)

SCHMOTZ Marlene [GER] (1994)

SIEBENHOFER Ramona [AUT] (1991)

TILLEY Alex [GBR] (1993)

WORLEY Tessa [FRA] (1989)

Foto: Fisi-Pentaphoto