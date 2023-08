Scherma, Universiadi 2023: nessuna medaglia da fiorettisti e sciabolatrici

Nessuna medaglia per l’Italia nella terza giornata della scherma alle Universiadi 2023 di Chengdu. Oggi scendevano in pedana fiorettisti e sciabolatrici, con tre azzurri che hanno sfiorato l’accesso al podio: Francesco Ingargiola, Tommaso Martini e Rebecca Gargano.

Nell’individuale di fioretto maschile la medaglia d’oro è andata al grande favorito di giornata, il rappresentante di Hong Kong, Ka Long Cheung, che ha superato in finale il francese Pierre Loisel per 15-12. Doppietta sul podio per Hong Kong, visto che il bronzo lo ha vinto Chun Yin Ryan Choi, oltre che al polacco Jan Jurkeiwicz.

Podio solo sfiorato dagli azzurri Ingargiola e Martini, sconfitti rispettivamente da Loisel (15-9) e Choi (15-12). Ingargiola aveva messo fine al cammino di Davide Filippi negli ottavi, vincendo il derby azzurro per 15-11. Fuori ai sedicesimi, invece, Giulio Lombardi, battuto 15-12 dal cinese Huang.

Nella sciabola femminile medaglia d’oro per la Cina con Shao Yaqi, che ha sconfitto per 15-10 la sudcoreana Choi Jiyoung. Il bronzo è andato sul collo delle francesi Malina Marie Vongsavady e Sarah Camille Noutcha.

Proprio quest’ultima ha sconfitto nei quarti di finale Rebecca Gargano, con l’azzurra che si è arresa per 15-11. Eliminazione ai sedicesimi per Eloisa Passaro (15-13 contro la turca Erbil) e per Giulia Arpino (15-12 contro l’americana Nazlymov). Non ha superato i gironi Lucia Lucarini.

