Atletica, Veronica Besana quarta alle Universiadi. Federici e Montefalcone giù dal podio tra 200 e 400 hs

A Chengdu (Cina) proseguono le gare di atletica leggera valide per le Universiadi 2023, competizione multisportiva riservata agli atleti degli Atenei di tutto il mondo. L’Italia non è riuscita a conquistare medaglie nella quarta giornata. Andrea Federici si è fermato al settimo posto nella finale dei 200 metri con il tempo di 20.79. Il sudafricano Isadore Matsoso ha vinto in 20.36 davanti al giapponese Yudai Nishi (20.46) e all’indiano Amlan Borgohain.

C’era grande attesa per Veronica Besana sui 100 ostacoli, l’azzurra è stata brava a scendere sotto i 13 secondi (12.98) ma di fronte si è trovata avversarie capaci di esprimersi su tempi davvero sontuosi e ha concluso al quarto posto. La slovacca Viktoria Forster ha vinto in 12.72 davanti alla cinese Yanni Wu (12.76) e all’indiana Jyothi Yarraji (12.78).

Gabriele Montefalcone ha concluso al quinto posto la finale sui 400 ostacoli con il tempo di 49.36, alle spalle di quattro atleti capaci di siglare il proprio personale: il taiwanese Ming-yang Peng (48.62), il turco Ismail Nezir (48.72), il cinese Zhiyu Xie (48.78) e il turco Berke Akcam (48.93). Ottavo posto per Linda Palumbo sui 3000 siepi con il tempo di 10:13.48 nella gara vinta dall’australiana Cara Feain-Ryan (9:46.02) davanti alla turca Semra Karaslan (9:50.42) e alla connazionale Georgia Winkcup (9:51.22).

Laura Pellicoro è tornata in pista dopo il trionfo di ieri sugli 800 metri e si è ben distinta anche sui 1500 metri, vincendo la seconda serie con il tempo di 4:26.88 e staccando così il biglietto per l’atto conclusivo. Asia Taverini salta 1.80, ma non basta per essere tra le migliori dodici e accedere alla finale del salto in alto.

