Scacchi, World Cup 2023: Vocaturo esce a testa alta contro Salem dopo gli spareggi. Passa Carlsen, out Nakamura

Si interrompe ai sedicesimi di finale la marcia di Daniele Vocaturo alla FIDE World Cup 2023 di scacchi, in corso di svolgimento a Baku. Il numero uno d’Italia, imbattuto nelle partite a cadenza classica disputate in questi giorni nella capitale azera, non è riuscito a compiere una nuova impresa perdendo agli spareggi contro l’emiratino Salem A.R. Saleh.

Dopo le due patte dei giorni scorsi, si è rivelato decisivo il primo spareggio rapid odierno (25 minuti, con 10 secondi di incremento a mossa) in cui Vocaturo ha perso nonostante il vantaggio dei pezzi bianchi, cercando una strategia aggressiva (scoprendo troppo l’arrocco) ma a posteriori troppo rischiosa. A quel punto il romano, costretto a vincere la seconda partita con il nero per pareggiare i conti e restare in vita nel torneo, è stato in grado di mettere sotto pressione Salem sciogliendosi però sul più bello e dovendo accettare la sconfitta (0-2 nei Tiebreak, 1-3 nella serie).

Passando agli altri spareggi del quarto round al maschile, c’è da evidenziare il sofferto successo del fenomeno norvegese Magnus Carlsen sul tedesco Vincent Keymer per 3,5-2,5 (decisiva la quarta partita rapid). Il numero 1 al mondo si è complicato la vita da solo, mancando clamorosamente la possibilità di chiudere i conti già nel secondo match e dovendo ricorrere alle sfide da 10 minuti+10″.

La vera grande notizia del giorno è l’eliminazione del numero 2 al mondo Hikaru Nakamura, autore di un grave errore con il bianco nelle battute iniziali del primo incontro odierno che ha spalancato la porta al giovane fenomeno indiano Rameshbabu Praggnanandhaa. Il giocatore americano ha poi perso anche la seconda partita rapid di spareggio, abbandonando definitivamente la Coppa del Mondo di Baku. Avanzano agli ottavi anche l’ucraino Vasyl Ivanchuk, il cinese Wang Hao (5-4 sul tedesco Rasmus Svane, dopo quattro partite rapid e tre blitz), l’indiano Dommaraju Gukesh, l’azero Nijat Abasov, il russo Ian Nepomniachtchi (3-1 sull’emergente indiano Nihal Sarin), il polacco Jan-Krzysztof Duda e lo statunitense Leinier Dominguez.

In campo femminile si è delineato il quadro dei quarti di finale, al termine degli spareggi del quarto turno. Desta scalpore l’uscita di scena della cinese campionessa del mondo in carica Ju Wenjun, battuta per 1,5-2,5 dalla tedesca Elisabeth Paehtz. Staccano il pass per la top8 anche l’ucraina Anna Muzychuk, la bulgara Nurgyul Salimova, la georgiana Bella Khotenashvili e l’indiana Harika Dronavalli.

