Scacchi, World Cup 2023: Keymer batte Carlsen, patta tra Vocaturo e Saleh Salem

Termina una giornata intensissima in quel di Baku (Azerbaijan), città che sta ospitando in questi giorni la FIDE World Cup 2023 di scacchi. Un inizio di quarto turno contrassegnato da alcune sorprese, come per esempio la sconfitta clamorosa di Magnus Carlsen contro Vincent Keymer.

Il norvegese nello specifico ha dovuto cedere il passo tatticamente al tedesco che adesso è avanti 1-0, venendo sorpreso da un teutonico che ha avuto la meglio sul profilo tattico. Tuttavia nella giornata di domani il nordico potrebbe ribaltare la situazione, in quanto avrà i pezzi bianchi, fattore che generalmente è considerato un vantaggio in quanto gli consentirà di fare la prima mossa.

Si è rivelato complesso come da pronostico invece il match dell’italiano Daniele Vocaturo, il quale ha pattato con Salehm Salem (0.5-0,5), uno dei pesi massimi degli Emirati Arabi Uniti, pianificando l’assalto in vista di domani, dove potrà giocare con i bianchi. Si dividono la posta anche il lo statunitense Hiraku Nakamura e l’indiano Praggnanandhaa (0,5-0,5).

Altro risultato inaspettato la sconfitta del nordamericano So Wesley, caduto al cospetto del russo Alexy Sarana con i pezzi bianchi, fattore che lascia decisamente scricchiolare la sua permanenza nella rassegna iridata. In campo femminile da segnalare poi il K.O dell’indiana Humpy Koneru, la quale ha ceduto il passo alla georgiana Bella Khotenashvili (0-1), mentre tutte le altre concorrenti si sono accordate per dividersi il punto.

