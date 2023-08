ATP Toronto 2023, Lorenzo Musetti batte Kokkinakis in rimonta e raggiunge Medvedev agli ottavi

Lorenzo Musetti fatica parecchio ma batte il qualificato australiano Thanasi Kokkinakis (n.86 al mondo) ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Toronto (Canada, cemento). Dopo aver perso il primo set per 6-4, l’italiano classe 2002 (testa di serie n.16) riesce a rialzarsi e a imporsi in rimonta con il risultato finale di 4-6 7-5 6-4 dopo ben due ore e 53 minuti di gioco. Ora agli ottavi l’azzurro sfiderà il temibile Daniil Medvedev (n.3 del seeding), uscito vincitore poco fa dalla partita contro l’altro italiano Matteo Arnaldi con un buon 6-2 7-5.

Pronti, via e Musetti subisce subito un break dopo un doppio fallo sul 40 pari e un successivo vincente di dritto di Kokkinakis. Sull’1-0 l’australiano va dunque a servire per allungare e ci riesce, salendo sul 2-0. Nel terzo game Musetti sblocca il suo punteggio e poi resta in scia al suo avversario nei successivi minuti. Il problema è però che l’italiano non riesce a procurarsi palle break, ed ecco quindi che nel decimo gioco Kokkinakis chiude senza troppi problemi il primo set con il game che vale il 6-4.

Nel secondo parziale si comincia con grande equilibrio: i servizi dei due tennisti funzionano e si arriva sul 3-3 senza scossoni. Poi, nel settimo gioco, Musetti va in difficoltà nel suo turno di battuta, ma l’azzurro non cede e, dopo aver annullato tre palle break (prima con un dritto inside out vincente e poi con due ottimi servizi), sale sul 4-3. Kokkinakis non perde la concentrazione dopo le occasioni sprecate e si porta velocemente sul 4-4, prima di mettere nuovamente pressione al suo avversario nel nono gioco. Anche in questo caso però, l‘italiano non molla e prima annulla due palle break (non consecutive) e in seguito si prende il 5-4 con un dritto in campo aperto. I tanti salvataggi danno la carica giusta Musetti, che nel dodicesimo game sferra l’attacco decisivo: sotto 40-0 nel turno di servizio di Kokkinakis, il nostro portacolori non perde fiducia e con addirittura cinque punti di fila conquista il secondo set per 7-5.

La contesa si sposta dunque al terzo e decisivo set, dove Musetti comincia meglio portandosi sul 2-0. L’australiano però non ci sta e ritorna subito in gioco, trovando prima l’immediato controbreak e poi il 2-2. Dopo l’inizio di botta e risposta, il set prosegue senza altri scossoni per diversi minuti e si arriva così velocemente sul 5-4 in favore di Musetti. A questo punto Kokkinakis va dunque a servire per restare nella partita ed è qui che va in crisi: Musetti ne approfitta per salire sul 40-0 e poi, dopo aver sprecato il primo match point, non perdona sul secondo, chiudendo definitivamente il match con un dritto vincente (6-4).

STATISTICHE – A fine partita il conto dei vincenti-errori non forzati del nostro portacolori dice 38-10 (contro il 35-20 di Kokkinakis). L’italiano ha conquistato il 75% dei punti con la prima di servizio in campo (contro il 76% dell’australiana) e il 59% con la seconda (contro il 49% del suo avversario). I punti totali ottenuti da Musetti sono stati 105 contro le 98 del numero 86 al mondo, in un match in cui l’azzurro ha convertito 3 palle break (sulle 6 avute) contro le 2 (su 8) convertite da Kokkinakis.

Foto: LaPresse / Olycom