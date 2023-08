Scacchi, World Cup 2023: Caruana e Nepomniachtchi passano gli spareggi, fuori Giri e Radjabov

Termina una giornata importante in quel di Baku, Capitale dell’Azerbaigian che sta ospitando in questi giorni la World Cup 2023 di scacchi, dove si è delineato il quadro per i sedicesimi di finale (ottavi per le donne).

Tante le certezze, anche se non sono mancate alcune sorprese. L’italoamericano Fabiano Caruana si è reso artefice di un lunedì molto positivo, liberandosi del turco Mustafa Yilmaz per 3-1 vincendo entrambe le partite di spareggio. Va avanti anche Ian Nepomniachtchi, abile a non cadere nella trappola dell’azero Rauf Mamedov superandolo 2,5-1,5. Passa poi, seppur con qualche patema, anche l’altro statunitense, Wesley So, il quale si è imposto sul francese Jules Moussard per 3,5-2,5.

Daniele Vocaturo sfiderà invece Saleh Salem, giocatore fastidioso degli Emirati Arabi Uniti che ha vinto la sfida contro l’iraniano Bardiya Daneshvar passando per 2,5-1,5. Sarà un confronto dal difficile pronostico, ma il Daniele visto in questi giorni ha tutte le carte in regola per far saltare il banco un’altra volta.

A sorpresa, poi, Teimour Radjabov, ex numero 4 del mondo e numero 7 del seeding, nonché migliore dei padroni di casa rimasti, è stato eliminato dallo spagnolo Jaime Santos Latasa per 2,5-1,5. Per un azero che esce, uno che fa la sorpresa: l’olandese Anish Giri, numero 7 del mondo e 5 del seeding, è eliminato da Nijat Abbasov, pronto a giocarsi le sue carte con il russo dal palmares importante Peter Svilder.

Nonostante i suoi 53 anni continua a stupire poi Vassily Ivanchuk, ormai una leggenda in Ucraina, che ha sconfitto il cinese Wei Yi, rivale d’altissimo profilo. Menzione d’onore anche per l’indiano Vidit Gujrathi, il quale vince una sfida combattutissima con il tedesco Matthias Bluebaum, vincitore degli Europei 2022, per 5-4.

In campo femminile, poi, fuori la russa Alexandra Kosteniuk, uscita di scena per mano della serba Teodora Injac con due sconfitte nelle rapid di spareggio. L’indiana Harika Dronavalli è poi riuscita a passare soltanto all’ottava partita odierna ai danni della georgiana Leka Javakhishvili (5,5-4,5). Dentro poi Tan Zhongyi e Zhu Jiner, adesso l’una contro l’altra nel derby cinese agli ottavi.

Domani, martedì 8 agosto, ci sarà un giorno di riposo. I sedicesimi e gli ottavi si disputeranno quindi mercoledì 9.

