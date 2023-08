Equitazione, i convocati dell’Italia per gli Europei di salto ostacoli: definita la short list con 5 binomi

E’ stata diramata la short list dell’Italia per gli Europei 2023 di salto ostacoli, che si disputeranno dal 30 agosto al 3 settembre a Milano, presso l’Ippodromo di San Siro: va ricordato che le migliori tre squadre non ancora qualificate ai Giochi staccheranno il pass per Parigi 2024.

Il Capo Equipe dell’Italia, ovvero il selezionatore della Nazionale Marco Porro, ha scelto Emanuele Camilli con Odense Odeveld, l’agente delle Fiamme Oro Francesca Ciriesi con Cape Coral, il primo aviere scelto Giampiero Garofalo con Max Van Lents Schrans, l’appuntato scelto Emanuele Gaudiano con Crack Balou ed il graduato scelto dell’Esercito Italiano Alberto Zorzi con Highlight W.

Nella gara a squadre saranno protagonisti 16 quartetti, ovvero Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera (campionessa a squadre uscente), Ungheria ed Italia, mentre a titolo individuale saranno in gara binomi anche da Bulgaria, Grecia, Liechtenstein, Israele, Lussemburgo, Macedonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Turchia ed Ucraina.

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli