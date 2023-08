Scacchi, World Cup 2023: Carlsen e Caruana volano ai quarti, Nepomniachtchi costretto agli spareggi

Giornata di verdetti importanti in quel di Baku alla FIDE World Cup di scacchi 2023, evento qualificante per il Torneo dei Candidati 2024. Quest’oggi si sono conclusi infatti 7 ottavi di finale del torneo open ed un quarto di finale del tabellone femminile, mentre le altre sfide si decideranno domani agli spareggi rapid (ed eventualmente blitz).

Seconda vittoria consecutiva (oggi con i pezzi neri) in due giorni sul veterano ucraino Vasyl Ivanchuk e qualificazione in tasca ai quarti per il numero 1 al mondo Magnus Carlsen, che se la vedrà al prossimo turno con uno dei tanti giovani fenomeni indiani Dommaraju Gukesh (classe 2006), capace di imporsi per 1,5-0,5 sul cinese Wang Hao.

Supera lo scoglio del quinto turno anche l’italo-americano Fabiano Caruana vincendo gara-2 con il nero e regolando così il polacco Jan-Krzysztof (campione in carica della Coppa del Mondo) per 1,5-0,5. Ai quarti l’ex portacolori azzurro affronterà Leinier Dominguez (1,5-0,5 al russo naturalizzato serbo Alexey Sarana) in un derby USA.

Sfida tutta indiana all’orizzonte invece nell’ultimo quarto tra Arjun Erigaisi (1,5-0,5 sullo svedese Nils Grandelius) ed il fresco diciottenne Rameshbabu Praggnanandhaa (1,5-0,5 sull’ungherese Ferenc Berkes). 2-0 secco per l’azero Nijat Abasov sull’emiratino Salem A.R. Saleh, con il suo prossimo avversario che verrà fuori dopo gli spareggi tra l’indiano Vidit Gujrathi ed il russo Ian Nepomniachtchi.

Al femminile l’unica ad aver archiviato la pratica nelle partite a cadenza classica è stata la cinese Tan Zhongyi, che ha sconfitto per 1,5-0,5 la georgiana Bella Khotenashvili. Vanno agli spareggi invece i quarti tra la tedesca Elisabeth Paethz e l’ucraina Anna Muzychuk, tra la russa Polina Shuvalova e la bulgara Nurgyul Salimova ed infine tra l’indiana Harika Dronavalli e la russa Aleksandra Goryachkina.

Foto: FIDE / Stev Bonhage – chess.com