Palio di Siena 2023: programma, orario, tv, streaming

Seconda data del Palio di Siena: dopo la corsa del 2 luglio che andò alla Contrada della Selva, si replica il 16 agosto con il Palio dell’Assunta dopo quello della Madonna di Provenzano. Sette Contrade correranno di diritto: Torre, Drago, Bruco, Pantera, Oca, Aquila e Istrice. Le tre Contrade rimanenti, ovvero Tartuca, Chiocciola e Giraffa, sono state sorteggiate lo scorso 9 luglio.

Mercoledì la giornata sarà interamente dedicata all’appuntamento del Palio: si comincerà nella prima mattinata con la “Messa del Fantino” nella Cappella di Piazza del Campo alle 7:45, poi alle 9 ci sarà l’ultima prova, con cavalli e fantini che ritoccano gli ultimi dettagli. Alle 10:30, in Comune, capitani e fantini si riuniranno per l’iscrizione e la presentazione del giubbetto, dopo questo momento il fantino non potrà più essere cambiato. Nel primo pomeriggio ci sarà la benedizione del cavallo e del fantino, poi, ci si preparerà per il corteo storico.

Lo scorso 2 luglio, la vittoria era andata appunto alla Contrada della Selva, grazie al fantino Tittia. Un risultato eccezionale, reso ancora più notevole dal fatto che Tittia ha contribuito alla quinta vittoria consecutiva del fantino e alla seconda del cavallo: un vero e proprio record nella lunga storia del Palio.

Il Palio di Siena del 2023 sarà trasmesso in diretta televisiva su La7 dalle ore 16.45, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini. Sarà possibile guardare l’evento anche in streaming sul sito della stessa emittente.

PALIO DI SIENA 2023, IL PROGRAMMA

Mercoledì 16 agosto

dalle 16.45 Palio di Siena

PALIO DI SIENA 2023, DOVE SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: La7, dalle 16.45

Diretta streaming: La7.it, dalle 16.45

Foto: Lapresse