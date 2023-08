Salto con gli sci, Giovanni Bresadola: “Ho subito un brutto trauma al legamento collaterale del ginocchio. Operazione? Si decide fra 2 settimane”

Arrivano le prime informazioni relative allo stato di salute di Giovanni Bresadola. Venerdì 28 luglio, il saltatore azzurro ha patito un infortunio al ginocchio destro in un allenamento nell’imminenza della tappa di Summer Grand Prix di Courchevel. Il ventitreenne trentino ha dovuto rinunciare alle due gare disputatesi in terra francese, sottoponendosi ai primi esami nella giornata di lunedì 31, una volta rientrato in patria.

È proprio Bresadola ad aggiornare in merito alla sua situazione tramite una storia Instagram. Il numero uno della squadra italiana ha spiegato che “dalla risonanza fatta ieri, i dottori hanno escluso problemi a crociati e menischi. Mentre il legamento collaterale ha subito un brutto trauma. Dalle immagini però non sono riusciti a capire l’entità del problema, in quanto lo stiramento e la botta hanno formato dei liquidi che non permettevano la visione nitida della zona”.

Non è ancora chiaro quale possa essere l’entità del problema. “Perciò tra circa due settimane dovrò ripetere la risonanza e mi sapranno dire se mi dovrò operare o meno al ginocchio. Al momento giro per casa in mutande spostandomi dal letto al divano con un tutore che mi tiene immobilizzata la gamba” ha concluso Giovanni.

Insomma, il rischio di un infortunio che compromettesse in toto la stagione 2023-24 è, al momento, scongiurato. Non è però stato possibile indagare a fondo, indice di come il trauma sia importante. Dunque bisogna aspettare che venga riassorbito, dopodiché si potrà approfondire lo stato dell’articolazione, nella speranza di poter procedere in modo conservativo, evitando la via chirurgica.