Salto con gli sci, apprensione per Giovanni Bresadola, caduto a Courchevel

Non inizia nel migliore dei modi la stagione 2023-24 dell’Italia del salto con gli sci. Nella giornata di venerdì 28 luglio, durante una sessione di allenamento antecedente al weekend di Summer Grand Prix in corso di svolgimento sul trampolino di Courchevel, Giovanni Bresadola ha patito un infortunio la cui gravità è tutta da verificare.

Il ventunenne trentino è caduto e il suo ginocchio destro è stato oggetto di una torsione innaturale. Le conseguenze dell’accaduto dovranno essere valutate con esami più approfonditi programmati per l’inizio della prossima settimana. Di certo c’è che alcuni appassionati polacchi lo hanno visto muoversi in Hotel con l’ausilio di stampelle. Inoltre l’articolazione era bloccata da un tutore.

La speranza è che si tratti di misure precauzionali e non sia nulla di grave. L’azzurro è reduce dalla miglior stagione della carriera. Bresadola non è l’unico atleta ad aver avuto un incontro fin troppo ravvicinato con il terreno in questi giorni. Anche il tedesco Philipp Raimund, dato in condizioni di forma strepitose, ha subito la stessa sorte nella prima serie della gara di sabato. Nel suo caso ci sarebbe stato un rinculo all’anca destra, che però non dovrebbe rappresentare alcunché di grave, nonostante l’assenza nel round decisivo della prova.

Infine il turco Fatih Arda Ipcioglu è stato vittima di una disavventura differente, avendo perso l’equilibrio in fase di atterraggio nella seconda serie di una competizione alla quale si presentava con l’ambizione di ottenere uno storico piazzamento fra i primi 10 per il suo Paese. L’anatolico ha sbattuto la testa contro il terreno, uscendo dall’arena olimpica del 1992 piuttosto rintronato. Insomma, l’estate agonistica 2023 comincia in maniera traumatica, nel senso più letterale del termine, per tre ragazzi emersi durante l’ultimo inverno.

Foto: La Presse