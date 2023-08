Biathlon, tutti i ritirati al termine della stagione 2023. Non smette (quasi) nessuno!

Il circuito femminile del biathlon vede letteralmente “chiudersi un’era” a causa dei ritiri di tante atlete blasonate che, soprattutto negli ultimi anni, hanno scritto importanti pagine di storia. Viceversa, l’argomento “addii” nell’ambito maschile potrebbe essere sintetizzato dal meme “Confused Travolta”, ovvero la serie di GIF con l’attore americano a guardarsi attorno perplesso, alla ricerca di qualcosa che non trova.

Già, perché fra gli uomini non si ritira praticamente nessuno! Sono solo tre quelli che meritano di essere menzionati, a cominciare da Aleksander Fjeld Andersen, la cui decisione di appendere sci e carabina al chiodo è emblematica. Parliamo di un ragazzo di 26 anni reduce dalla miglior stagione della carriera, con tanto di un paio di piazzamenti nella top-ten in Coppa del Mondo.

Qualsiasi nazione, Italia in testa, farebbe carte false per avere un atleta del genere fra le proprie fila. Cionondimeno, in Norvegia il maggiore dei fratelli Andersen è uno dei tanti. Chiuso da fuoriclasse o connazionali di livello più alto, lo scandinavo ha preso la decisione più saggia in assoluto. Anziché vivacchiare in Ibu Cup nell’attesa di poter effettuare qualche sporadica comparsata nel massimo circuito, ha preferito dedicarsi ad altro nella vita.

Sempre in Norvegia ha detto “basta” per ragioni più o meno analoghe anche Erlend Bjøntegaard. Nel suo caso l’età è però differente (33 anni). Tre volte sul podio in Coppa del Mondo, di lui verrà ricordata soprattutto la clamorosa sprint olimpica di PyeongChang 2018. Schierato – fra le polemiche di alcuni – come quarto norsk al posto dell’ormai imbolsito Ole Einar Bjørndalen, dimostrò la bontà della scelta dello staff tecnico, accarezzando il sogno di conquistare quella che avrebbe potuto essere una sensazionale medaglia d’oro, salvo poi chiudere quinto a 17” dal vincitore nonostante due errori al poligono in piedi.

RITIRI BIATHLON MASCHILE

ANDERSEN Aleksander Fjeld [NOR] (1997)

BJØNTEGAARD Erlend [NOR] (1990)

WIESTNER Serafin [SUI] (1990)

Foto: La Presse