Rugby, Mondiali 2023: Irlanda, i 33 convocati per puntare (finalmente) al titolo

Sono i primi nel ranking mondiale, hanno vinto l’ultimo Sei Nazioni conquistando il Grande Slam e sono una delle nazioni più storiche del rugby. Eppure l’Irlanda non è mai andata oltre i quarti di finale alla Coppa del Mondo, ma questa volta Sexton e compagni arrivano da favoriti per il titolo.

La speranza per Andy Farrell è che la sua squadra non si confermi, ancora una volta, come la delusione iridata, ma che metta in campo quella classe e quella superiorità che negli ultimi due anni le hanno permesso di scalare la classifica iridata. Le avversarie più pericolose, sulla carta, sono Sudafrica e Francia, ma attenzione anche ai mai domi All Blacks per la corsa al titolo.

E in vista della Coppa del Mondo il ct irlandese ha annunciato i 33 giocatori convocati. Capitano sarà Jonathan Sexton, graziato dalla commissione disciplinare poche settimane fa, mentre l’assenza più pesante è quella di Cian Healy, infortunatosi nell’ultimo match di preparazione contro Samoa. Non supera il taglio, invece, Cian Prendergast, Tom Stewart, Ciaran Frawley e soprattutto Jacob Stockdale.

IRLANDA – convocati

Mischia

Ryan Baird (Leinster) (13) , Finlay Bealham (Connacht) (32) , Tadhg Beirne (Munster) (41) , Jack Conan (Leinster) (39), Caelan Doris (Leinster) (31), Tadhg Furlong (Leinster) (67), Iain Henderson (Ulster) (74), Rob Herring (Ulster) (37) , Ronan Kelleher (Leinster) (21), David Kilcoyne (Munster) (52) , Jeremy Loughman (Munster) (3), Joe McCarthy (Leinster) (3), Peter O’Mahony (Munster) (96), Tom O’Toole (Ulster) (11) , Andrew Porter (Leinster) (54), James Ryan (Leinster) (55) , Dan Sheehan (Leinster) (18), Josh van der Flier (Leinster) (52)

Trequarti

Bundee Aki (Connacht) (47) , Ross Byrne (Leinster) (21), Craig Casey (Munster) (12) , Jack Crowley (Munster) (6), Keith Earls (Munster) (100) , Jamison Gibson-Park (Leinster) (26), Mack Hansen (Connacht) (16) , Robbie Henshaw (Leinster) (64), Hugo Keenan (Leinster) (31) , James Lowe (Leinster) (21) , Stuart McCloskey (Ulster) (13) , Conor Murray (Munster) (106) , Jimmy O’Brien (Leinster) (6), Garry Ringrose (Leinster) (51) , Jonathan Sexton (Leinster) (113)

Foto: LaPresse