Rugby, Kieran Crowley: “L’importante è la prestazione, non lo scarto della vittoria. Ritorno di Capuozzo fondamentale”

Continua il processo di avvicinamento dell’Italrugby maschile alla Coppa del Mondo che si svolgerà in Francia dall’8 settembre al 28 ottobre di quest’anno. Oggi è stato annunciato il quindici che andrà ad affrontare la Romania nel prossimo test match di domani e ha spiegato le sue scelte in conferenza stampa il commissario tecnico Kieran Crowley.

Sull’assenza di Menoncello: “Con la perdita di Menoncello, Morisi era già importante prima ma adesso lo è ancora di più. La sua esperienza come numero 12 sarà fondamentale, così come lo sarà il feeling con Brex, altro giocatore importante per noi. All’occorrenza anche Paolo Garbisi può giocare in quella posizione, spostando Allan all’apertura”.

Sull’obiettivo di questa sfida: “Rispetto alle partite contro Scozia e Irlanda ci sono aspettative diverse. Ci aspettiamo di vincere e vogliamo vincere. È chiaro che la prestazione rimane sempre importante ed è un punto fermo per noi. Questa partita servirà a prendere confidenza con il nostro gioco d’attacco, per imparare a sfruttare meglio le occasioni e avere più soluzioni possibili in attacco”.

Pensando alla vittoria dello scorso anno, Crowley vuole di più: “A Bucarest andammo in difficoltà nei primi 20 minuti e poi facemmo molto bene negli altri 60, vorrei vedere una prestazione migliore per tutti gli 80 minuti. L’obiettivo è la vittoria, ma non ci interessa lo scarto. Ci interessa molto di più la prestazione e la continuità che metteremo in campo durante tutta la partita”.

Sul ritorno di Capuozzo: “È un recupero importante prima di tutto per lui stesso. Ha giocato solo 15 minuti con Tolosa negli ultimi 6 mesi, quindi ha bisogno di tornare in campo e speriamo che possa fare almeno 50-60 minuti. Deve recuperare la confidenza col campo: si è allenato benissimo in questi mesi, è un grande giocatore, e ovviamente il suo ritorno è importante anche per noi”.

Foto: Lapresse