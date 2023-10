Rugby, Kieran Crowley: “Abbiamo concesso troppo all’inizio, Francia troppo fisica per noi”

La Nazionale italiana di rugby esce di scena ai Campionati Mondiali 2023. Una bruttissima sconfitta per gli azzurri che, nell’ultima disputa valida per il Gruppo A, si sono dovuti arrendere al cospetto della Francia, abile a imporsi con un secco 60-7 dopo una partita a senso unico, dove i nostri ragazzi sono riusciti a rendersi pericolosi soltanto nelle ultime battute. La compagine transalpina dal canto suo si è rivelata autrice di una disputa molto intelligente, leggendo bene le fasi della partita e dominando in lungo e in largo.

Si chiude dunque così l’era di Kieran Crowley che, in fase di commento, ha parlato della prestazione dei suoi uomini:

“Abbiamo concesso molti penalty all’inizio e poi non abbiamo avuto lo slancio perché il nostro lavoro di ripartizione non è stato abbastanza buono – ha detto l’allenatore in mixed zone – L’interpretazione a volte lasciava un po’ a desiderare, ma è così che è andata. Erano semplicemente troppo fisici, troppo potenti per noi.”

Il coach ha quindi concluso parlando del nuovo ciclo che si aprirà adesso dopo il suo addio: “Questi ragazzi morirebbero per te. Hanno molto orgoglio. Spero solo che inizieranno a essere trattati con un po’ più di rispetto dopo questo. Per il prossimo ciclo di Mondiali ci saranno molti giocatori con 50 o 60 partite di prova, quindi sarà bene”.

Foto: LaPresse