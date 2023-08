Rugby, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2023. 3 tagli, età media sotto i 27 anni

Ha sciolto le riserve Kieran Crowley e nella tarda mattinata di oggi ha annunciato i 33 giocatori che parteciperanno alla prossima Rugby World Cup in Francia. Una scelta non facile, come aveva già anticipato il CT neozelandese, e che ha dovuto tenere conto sia dello stato di forma dei giocatori sia della tipologia di gioco che vorrà mettere in campo ai Mondiali.

Tre i tagli finali e che riguardano in due casi la linea dei trequarti e in uno la mischia, con gli esclusi che sono il pilone Filippo Alongi, il centro Enrico Lucchin e l’utility back Federico Mori. La Benetton Treviso, con sedici atleti selezionati, è la squadra maggiormente rappresentata, mentre sono ben ventiquattro gli azzurri alla loro prima edizione della Rugby World Cup in carriera.

Con una rosa dall’età media di 26 anni e mezzo, il giocatore anagraficamente più esperto è il pilone/tallonatore dei Leoni, Federico Zani, mentre l’estremo delle Zebre Parma Lorenzo Pani, 21 anni compiuti lo scorso quattro luglio, è l’atleta più giovane del gruppo azzurro che non presenta esordienti assoluti tra le proprie fila. Veterano assoluto dell’Italrugby l’apertura/estremo del Perpignan Tommaso Allan, che sabato scorso a San Benedetto ha raggiunto Diego Dominguez a quota 74 caps ed è l’unico convocato a prendere parte alla terza Rugby World Cup della propria carriera.

“Non è stato semplice arrivare alla scelta dei 33 atleti convocati per la Rugby World Cup e tutti i giocatori che hanno partecipato alla preparazione hanno lavorato nel migliore dei modi. Quello di prendere delle decisioni è il nostro lavoro e la nostra responsabilità ed è quello che abbiamo fatto selezionando quella che riteniamo la migliore Italia possibile – ha dichiarato Kieran Crowley –. Nella selezione finale ha avuto un peso specifico rilevante la capacità di alcuni atleti, sia tra gli avanti che tra i trequarti, di ricoprire più di un ruolo, permettendoci di ampliare le scelte a nostra disposizione. Abbiamo ancora un test-match contro il Giappone per presentarci in Francia nelle migliori condizioni possibili e continuare a scrivere la storia di questo gruppo”.

ITALIA – i convocati

Piloni

Pietro CECCARELLI (Perpignan, 28 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 46 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 32 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 12 caps)

Marco RICCIONI (Saracens, 22 caps)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 23 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Parma, 47 caps)

Epalahame FAIVA (svincolato, 7 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 14 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 32 caps)

Dino LAMB (Harlequins, 2 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 44 caps)

David SISI (Zebre Parma, 28 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 11 caps)

Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 11 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 28 caps) – capitano

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 47 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 13 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 12 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 15 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 6 caps)

Martin PAGE-RELO (Lione, 1 cap)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 20 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Perpignan, 74 caps)

Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 2 caps)

Paolo GARBISI (Montpellier, 26 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 25 caps)

Luca MORISI (svincolato, 46 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 13 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 11 caps)

Montanna IOANE (Lione, 20 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 2 caps)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 3 caps)

