Basket, chi sono i giocatori delle Filippine che affronteranno l’Italia ai Mondiali?

Una squadra ed una nazione intera unite per un sogno enorme. Nel Mondiale di casa le Filippine provano a realizzare una fantastica impresa, cercando di spingersi il più avanti possibile nella manifestazione. L’Italia si troverà di fronte gli asiatici nella terza partita di una prima fase che diventa il grande obiettivo dei padroni di casa, che proveranno a qualificarsi per il turno successivo, sognando poi un approdo complicatissimo addirittura ai quarti di finale.

Entrare tra le prime otto del Mondiale sarebbe davvero un’impresa per le Filippine, che rischiano già di uscire nel primo girone, visto che l’Italia è la principale favorita per il primo posto e poi ci sarà grande battaglia tra i filippini, la Repubblica Dominicana ed Angola.

Sicuramente il caloroso pubblico filippino sarà un fattore ed affrontare i padroni di casa non sarà facile proprio per l’ambiente che si verrà a creare. Si sta comunque parlando di una nazionale che ha chiuso al trentaduesimo posto gli ultimi Mondiali e che non va alle Olimpiadi dal 1972. A differenza dell’Italia, però, le Filippine vantano una medaglia mondiale, visto che hanno conquistato il bronzo nel 1954 in Brasile.

Senza alcun dubbio la stella della squadra sarà Jordan Clarkson, compagno di squadra del nostro Simone Fontecchio con gli Utah Jazz. Un grandissimo realizzatore, che probabilmente avrà un numero di possessi elevatissimo in attacco, con la possibilità di prendersi il maggior numero di tiri possibili.

Il pubblico filippino, però, ha un altro idolo, forse anche maggiore di Clarkson, ed è Kai Sotto. Centro di 218 centimetri, che potrebbe diventare il primo giocatore delle Filippine in NBA. Al momento ha fatto solo un esordio in Summer League con la maglia degli Orlando Magic, ma i Mondiali saranno sicuramente una vetrina importante.

Squadra poco fisica, veloce, che farà del tiro un’arma decisiva. Queste sono le Filippine, che presentano anche altri giocatori da tenere d’occhio come June Mar Fajardo, CJ Perez, RR Pogoy e Dwight Ramos, quest’ultimo altro ottimo realizzatore.

FOTO: LaPresse