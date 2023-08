Rivoluzione per gli arbitri in Serie A: scompare la territorialità! Cosa cambia? Si possono arbitrare squadre della propria città

Cade ufficialmente la territorialità per i fischietti italiani.

Si trattava dell’impossibilità di arbitrare una squadra della propria sezione di appartenenza.

A segnare la svolta è stata la designazione di Daniele Doveri per Verona-Roma di sabato 26 agosto 20.45.

Doveri, nato a Volterra ma con residenza e iscrizione alla sezione di Roma, dunque sarà il primo arbitro a dirigere una squadra della propria città, o perlomeno della città della sezione di appartenenza.

Proprio Doveri era già stato quarto uomo durante Sassuolo-Roma dello scorso campionato, mentre Massimiliano Irrati, nato a Firenze ma della sezione di Pisa, ha già diretto la Fiorentina in 13 occasioni.

Ma, appunto, a far fede è la sezione di appartenenza. Per questo la designazione di Doveri appare storica e rappresenta un ulteriore passo in avanti per il calcio italiano.

Foto: LaPresse