Risultati amichevoli Serie A di oggi (9 agosto): tutti i marcatori. Gioia Inter ancora con Sensi, per la Juve doppio Vlahovic e tripletta Kaio Jorge

Test contro squadre di Serie C nella giornata di oggi, mercoledì 9 agosto, per Atalanta, Juventus e Milan, mentre l’Inter ha disputato un altro match dal respiro internazionale.

I nerazzurri erano di scena alla Red Bull Arena di Salisburgo dove si sono imposti 4-3 contro i padroni di casa grazie ad un gol allo scadere di Sensi.

La gara ha visto anche il debutto di Sommer che prima ha procurato un rigore (sbagliato da Konate) e poi ha regalato allo stesso Konate una facile palla per il vantaggio austriaco.

Dopo il vantaggio iniziale, la squadra di Simone Inzaghi si è portata sul 2-1 prima di chiudere in vantaggio 3-2 la prima frazione. A inizio ripresa il nuovo pareggio del Salisburgo che poi ha sbagliato un altro rigore (questa volta con Simic) prima del sigillo di Sensi.

Nessuna difficoltà per l’Atalanta che ha regolato 3-0 la Pergolettese, mentre la Juventus ha passeggiato contro la Next Gen: 8-0 il risultato finale, con – tra le altre reti – doppietta di Vlahovic e tripletta di Kaio Jorge. Gioia anche per il giovane Huijsen.

Ko a sorpresa, invece, per il Milan: Stefano Pioli ha giocato con molte seconde linee e qualche giovane, ma i rossoneri si sono fatti sorprendere da Sipos che ha regalata la vittoria al Trento.

LE AMICHEVOLI DELLE SQUADRE DI SERIE A DI OGGI (9 AGOSTO)



Atalanta -Pergolettese 3-0: 45′ Zapata, 53′ Scamacca, 85′ Muriel (A).

-Pergolettese 3-0: 45′ Zapata, 53′ Scamacca, 85′ Muriel (A). Juventus -Juventus Next Gen 8-0: 16′ e 32′ Vlahovic, 38′ Kean, 50′, 69′ e 78′ Kaio Jorge, 73′ Milik, 83′ Huijsen (J).

-Juventus Next Gen 8-0: 16′ e 32′ Vlahovic, 38′ Kean, 50′, 69′ e 78′ Kaio Jorge, 73′ Milik, 83′ Huijsen (J). Milan -Trento 0-1: 69′ Sipos (T).

-Trento 0-1: 69′ Sipos (T). Salisburgo-Inter 3-4: 6′ e 35′ Konate (S), 9′ aut. Pavlovic (S), 25′ de Vrij (I), 43′ Correa (I), 46′ Baidoo (S), 90′ Sensi (I).

Foto: LaPresse