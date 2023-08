Ranking ATP, sfuma il 4° posto a Cincinnati per Sinner. E ora potrebbe perdere una posizione

Avrebbe desiderato festeggiare diversamente Jannik Sinner il suo 22° compleanno ieri, impegnato nel 2° turno del Masters1000 di Cincinnati. L’altoatesino, reduce dal successo nel 1000 di Toronto, non si è presentato al top della condizione contro il serbo Dusan Lajovic e, anche per una prestazione di livello del suo avversario, è arrivata una sconfitta che fa tramontare l’obiettivo 4° posto nella classifica mondiale.

Sinner è n.6 del ranking ATP attualmente e, per quella che è l’evoluzione del torneo in Ohio, rischia di perdere una posizione e quindi di scalare in settima. Il tennista che ha questa possibilità è il greco Stefanos Tsitsipas, che con l’affermazione negli ottavi di finale del torneo negli States potrebbe per l’appunto scavalcare il nostro portacolori.

RANKING ATP AGGIORNATO

1. Carlos Alcaraz (ESP) 9305 punti

2. Novak Djokovic (SRB) 8885 punti

3. Daniil Medvedev (RUS) 6260 punti

4. Holger Rune (DEN) 4790 punti

5. Casper Ruud (NOR) 4715 punti

6. Jannik Sinner (ITA) 4645 punti

7. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4580 punti

8. Andrey Rublev (RUS) 4515 punti

9. Taylor Fritz (USA) 3515 punti

10. Frances Tiafoe (USA) 3050 punti

Qualora l’ellenico dovesse battere il polacco Hubert Hurkacz, passerebbe da 4580 a 4670 punti. Da dire che, con le eliminazioni di Holger Rune, Casper Ruud e di Andrey Rublev, il greco può puntare alla posizione n.4 del ranking, dovendo però raggiungere le semifinali (4850 punti) a Cincinnati.

In ottica US Open, cambia poco per Jannik visto che tra testa di serie n.6 e n.7 non varia il percorso nell’accoppiamento eventuale nei quarti dello Slam con i primi quattro giocatori del seeding. Sarebbe cambiato, se appunto il classe 2001 del Bel Paese si fosse portato al n.4.

