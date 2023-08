Classifica ATP Race, Jannik Sinner può perdere la quarta posizione solo in un caso a Cincinnati

Una battuta d’arresto amara per Jannik Sinner a Cincinnati. L’altoatesino avrebbe preferito festeggiare il 22° compleanno diversamente, ma la sconfitta contro il serbo Dusan Lajovic è arrivata, frutto del poco tempo per adattarsi alle diverse condizioni in Ohio, dopo aver vinto il 1000 di Toronto, e per una stanchezza che si è fatta sentire soprattutto nel secondo set.

Alla fine della fiera, quindi, Sinner non potrà acquisire ulteriori punti nella Race, la graduatoria che tiene conto delle prestazioni del 2023 dei giocatori e qualificante per le ATP Finals di Torino (primi otto). In questo momento, Jannik è n.4 e con un buon margine nei confronti di Stefanos Tsitsipas (n.5), unico in grado di scavalcarlo al termine del torneo negli States.

RANKING RACE AGGIORNATA

1. Carlos Alcaraz (SPA) 6945 punti

2. Novak Djokovic (SRB) 6035 punti

3. Daniil Medvedev (RUS) 5390 punti

4. Jannik Sinner (ITA) 4185 punti

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3525 punti

6. Andrey Rublev (RUS) 3280 punti

7. Holger Rune (DEN) 3045 punti

8. Casper Ruud (NOR) 2580 punti

9. Taylor Fritz (USA) 2560 punti

Il greco potrebbe portarsi al n.4 della Race solo in caso di vittoria assoluta, obiettivo quindi non semplice da centrare, tenendo conto della concorrenza. Tuttavia, per l’azzurro, ci si può consolare viste le eliminazioni di altri avversari come il russo Andrey Rublev, il danese Holger Rune e il norvegese Casper Ruud, mentre in corsa c’è ancora Taylor Fritz, distanziato però dal giocatore italiano 1625 punti.

