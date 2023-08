Rally Finlandia 2023: Evans in testa dopo la seconda giornata, Rovanpera fuori per incidente

Succede un po’ di tutto in questo venerdì dedicato al Rally Finlandia 2023, nono e quint’ultimo appuntamento del Campionato Mondiale, nonché una delle tappe più attese tra tutte quelle in programma. Dopo altri nove stage infatti a portarsi in testa alla classifica è stato il pilota Toyota Evans, mentre Rovanpera si è dovuto ritirare dalla corsa per un incidente e l’atteso Tanak ha dovuto salutare dopo tre speciali.

Una giornata terribilmente complicata dalla pioggia battente, fattore che ha reso molto più difficili le prestazioni di tanti protagonisti, comprese quelle del detentore del titolo Kalle Rovanpera, il quale ha dovuto dare forfait nel pomeriggio dopo un incidente, lasciando così campo libero al compagno di squadra Evans, al momento in testa con 51:34.4, seguito dalla Hyundai di Neuville Thierry che, dopo due primi stage corsi con qualche patema, è salito prepotentemente di colpi negli ultimi tre posizionandosi sempre al primo posto ritrovandosi dunque a soli 6.9 secondi dal britannico.

Terzo posto poi per Katsuta Takamoto (Toyoya), al momento con un gap di 16.4, precedendo ben quattro piloti di casa, nello specifico Suninnen Teemu (Hyundai, 28.8), Latvala Jari-Matti (Toyoya, 1:23.7), Huttunen Jari (Skoda, 3:14.1) e Pajari Sami (Skoda, 3:27.0).

Forfait poi per Ott Tanak (Ford), il quale nella mattinata francese si è dovuto ritirare per l’ennesimo problema al motore che lo porterà a saltare anche la giornata di domani.

Foto: Live Photo Sport