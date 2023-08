Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner in carriera? Sfondati i 7 zeri con il trionfo a Toronto

Jannik Sinner ha superato un traguardo economico che fa sempre gola a tutti i tennisti professionisti: sfondare il muro dei 10 milioni di dollari guadagnati nel corso della propria carriera. Il giocatore italiano ci è riuscito tre giorni prima di compiere 21 anni, grazie al trionfo ottenuto al Masters 1000 di Toronto. Il sigillo in finale contro Alex de Minaur ha infatti permesso all’azzurro di incassare un assegno da 1,019 milioni di dollari e così il suo “career prize money”, riportato in maniera ufficiale dall’ATP, è schizzato a 10,66 milioni di dollari (circa 9,74 milioni di euro).

Una cifra davvero ragguardevole e accumulata per circa il 40% soltanto nei primi otto mesi del 2023. Nel corso di questa stagione, infatti, Jannik Sinner ha messo da parte ben 4,03 milioni di dollari (circa 3,68 milioni di euro). Durante questa annata agonistica il nostro portacolori ha vinto un Masters 1000, disputato una semifinale Slam (a Wimbledon), giocato un’altra finale di livello 1000 (a Miami) e altre due semifinali 1000 (Indian Wells e Montecarlo). Risultati di lusso che hanno chiaramente inciso sul suo conto corrente.

Precisiamo che queste cifre sono riguardanti esclusivamente i premi sportivi, ovvero i riconoscimenti economici che spettano ai tennisti in base ai risultati ottenuti in campo. A questi emolumenti, il cui importo viene riportato ufficialmente dall’ATP e dagli organizzatori per ogni singolo torneo, si aggiungono gli introiti provenienti da sponsor e altre fonti, che naturalmente innalzano i guadagni degli atleti. Questi importi, però, non sono conosciuti in maniera ufficiale.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIK SINNER IN CARRIERA

10.660.578 dollari statunitensi, pari a circa 9.737.910 euro

Soltanto nel 2023: 4.030.190 dollari statunitensi, pari a circa 3.681.379 euro.

Foto: Lapresse