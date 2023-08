Berrettini-Auger-Aliassime oggi, ATP Cincinnati 2023: orario, programma, tv, streaming 14 agosto

Il primo turno del tabellone principale di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati 2023 di tennis proseguirà oggi, lunedì 14 agosto: l’azzurro Matteo Berrettini affronterà la testa di serie numero 12, il canadese Felix Auger-Aliassime.

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI – AUGER-ALIASSIME ATP CINCINNATI DALLE ORE 17.00

Il match sarà il primo di giornata in programma alle ore 17.00 italiane sul Grandstand. Si tratterà del sesto confronto tra i due, con Matteo Berrettini che si trova in vantaggio per 4-1 nei precedenti, ma l’unico successo del canadese è arrivato proprio a Cincinnati, negli ottavi del 2021, per 6-4 6-3.

Sarà possibile seguire l’incontro Berrettini – Auger-Aliassime in diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime.

CALENDARIO BERRETTINI – AUGER-ALIASSIME OGGI

Lunedì 14 agosto – Grandstand

Dalle ore 17.00 italiane

Matteo Berrettini (Italia) – Felix Auger-Aliassime (Canada, 12)

PROGRAMMA BERRETTINI – AUGER-ALIASSIME OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis

Diretta streaming: Sky Go, Now e Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse