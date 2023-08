Quanti soldi è costato Caicedo al Liverpool? Trasferimento da record per la Premier League

Il Liverpool ha riscritto la storia del calciomercato inglese. I Reds infatti, come un’Araba Fenice, avevano intenzione di rialzarsi subito dopo la deludente passata stagione. Per farlo avevano bisogno di svecchiare un organico forse con pochi stimoli e pian piano si son messi a lavoro. Tra cessioni e acquisti importanti, alla fine, il club inglese ha piazzato un colpo che per diverso tempo rimarrà nella storia: si è aggiudicato Moises Caicedo, prelevato direttamente dal Brighton, per una cifra mai vista prima d’ora.

Il Liverpool infatti, è arrivato a offrire ben 127 milioni alla compagine guidata da mister De Zerbi: numeri mai visti prima d’ora in Premier League. Il centrocampista nativo di Santo Domingo, in Ecuador, è diventato il calciatore più pagato nella storia della Premier League. Caicedo ha dunque superato il prezzo del cartellino di Enzo Fernandez, che il Chelsea aveva prelevato dal Benfica per ben 121 milioni di euro.

E in questa disperata corsa che alla fine ha regalato a Klopp il gioiellino coccolato da De Zerbi lo scorso anno, il Liverpool ha superato la spietata concorrenza dei Blues, che avevano messo gli occhi sul mediano classe 2001. Non sono bastati i 116 milioni proposti dal Chelsea, seppur il giocatore avesse gradito questo interessamento. Alla fine di questa intrecciata storia Caicedo vestirà la maglia dei Reds e scenderà in campo ad Anfield, con l’etichetta di giocatore più pagato della storia della Premier.

Foto: LaPresse