Quanti punti può prendere Sinner a Toronto tra semifinale e finale: dove può arrivare nella classifica ATP

Sono finora 360 i punti conquistati da Jannik Sinner nel corso del National Bank Open 2023 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 che si sta disputando a Toronto, in Canada: l’obiettivo dell’azzurro è quello di difendere l’ottava posizione nel ranking ATP al termine del Masters 1000 di Cincinnati, in modo di evitare agli US Open i primi 4 della classifica fino ai quarti.

L’azzurro scarterà lunedì 14 agosto i 90 punti degli ottavi di finale raggiunti nel 2022 nel Masters 1000 canadese, che si giocò a Montreal: dall’ottavo posto a quota 3815 di lunedì scorso, il tennista italiano ora si trova sempre nella medesima posizione, ma è salito a quota 4085, con un guadagno netto di 270 punti.

La semifinale, in programma nella prossima notte italiana contro lo statunitense Tommy Paul, metterà in palio altri 240 punti, per complessivi 600: per Sinner la vittoria significherebbe restare sempre in ottava piazza, ma raggiungendo quota 4325.

L’eventuale vittoria in finale, invece, consegnerebbe all’azzurro ulteriori 400 punti, per un totale di 1000: in questo caso Sinner si porterebbe a 4725, quota che lo spedirebbe direttamente al 6° posto, in virtù del doppio sorpasso ai danni del russo Andrey Rublev e del norvegese Casper Ruud.

PROIEZIONI CLASSIFICA ATP JANNIK SINNER 14 AGOSTO

Ranking lunedì 7 agosto: 3815 punti, 8° posto.

Punti da scartare lunedì 14 agosto: 90 (Montreal 2022).

Punti da incamerare lunedì 14 agosto: quelli di Toronto (al momento 360).

Ranking con il passaggio in semifinale: 4085 punti, 8° posto.

Ranking in caso di passaggio in finale: 4325 punti, 8° posto (altri 240 punti conquistati).

Ranking in caso di vittoria in finale: 4725 punti, 6° posto (altri 400 punti conquistati). Sorpasso su Andrey Rublev e Casper Ruud.

Foto: LaPresse