ATP Cincinnati 2023: chi affronterà Jannik Sinner? Percorso e tabellone

Jannik Sinner quest’oggi andrà a caccia del primo titolo 1000 della carriera, affrontando nella Finale del torneo di Toronto l’australiano Alex de Minaur. Una partita dai risvolti importanti per l’altoatesino che però fa parte di un percorso nel quale è chiamato a esprimere con continuità il proprio 100%.

Il riferimento è al prossimo torneo a cui Sinner prenderà parte, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, ovvero il Masters1000 di Cincinnati. Il Western and Southen Open vedrà sfidarsi sui campi dell’Ohio i migliori rappresentanti del circuito, con il ritorno di Novak Djokovic, testa di serie n.2 ed al rientro nelle competizioni dopo la Finale persa a Wimbledon da Carlos Alcaraz (testa di serie n.1).

In rotta di collisione con il serbo nel tabellone principale ci sarà proprio l’italiano. L’altoatesino, infatti, potrebbe incrociare Nole in un possibile quarto di finale, ma il suo percorso sarà particolarmente duro. Sinner, in qualità di testa di serie n.8, godrà del bye e inizierà dal secondo turno, dove affronterà uno tra l’argentino Francisco Cerundolo e un qualificato.

A seguire, negli ottavi, potrebbero esserci sul cammino di Jannik uno tra Taylor Fritz, Lorenzo Sonego e Jiri Lehecka. Chiaramente, se fosse il californiano, il livello di difficoltà sarebbe alto. Nei quarti si è detto di Djokovic e in semifinale ci potrebbe essere uno tra Daniil Medvedev ed Holger Rune, contro cui il giocatore italiano non ha mai vinto negli scontri diretti. In un’ipotetica Finale il nome di Alcaraz ricorre.

TABELLONE JANNIK SINNER ATP CINCINNATI 2023

Primo turno — bye

Secondo turno — Cerundolo, qualificato

Ottavi di finale — Fritz, Sonego, Lehecka

Quarti di finale — Djokovic, Norrie, De Minaur, Fokina, Monfils

Semifinale — Rune, Berrettini, Aliassime, Zverev, Medvedev, Musetti

Finale — Alcaraz, Tiafoe, Ruud, Tsitsipas, Rublev

Foto: LaPresse