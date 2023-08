Quando si gioca Roma-Milan? Programma preciso, orario esatto, tv e streaming

La Serie A 2023/2024 sta per ritornare in scena. La massima serie italiana, prima della pausa che vedrà in azione la nuova Nazionale targata Luciano Spalletti, tornerà con il terzo e ultimo turno prima della sosta. Tantissime le gare interessanti ma potremmo innanzitutto soffermarci sul big match di venerdì 1° settembre. Domani infatti, all’interno di uno Stadio Olimpico già sold out, la Roma di José Mourinho dovrà vedersela con il Milan di Stefano Pioli.

La formazione capitolina è pronta ad aprire le porte di casa propria ai rossoneri, che viaggiano sulle ali dell’entusiasmo. I Diavoli infatti, nelle prime due giornate di campionato, hanno regalato gol e spettacolo. Nella sfida di esordio, vinta per 0-2 al Dall’Ara contro il Bologna, Pulisic (neoacquisto) e compagni non hanno lasciato scampo alla formazione di Thiago Motta. Lo stesso è accaduto con il Torino a San Siro ma il risultato finale è stato ancora più netto: poker rifilato ai granata di Ivan Juric e un avvio di stagione scintillante.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Lo stesso non si può dire per la Roma di José Mourinho. Nella prima giornata di campionato i giallorossi hanno pareggiato per 2-2 contro la Salernitana, trascinati da una doppietta di Belotti. A Verona invece, è arrivata la prima disfatta stagionale. L’acquisto di Romelu Lukaku però ha ridato entusiasmo: lo stadio sarà sold out e il belga, chissà, potrebbe già sedersi in panchina, nonostante un suo esordio risulti alquanto complesso. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Roma-Milan, match valido per la 3a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO ROMA-MILAN

Venerdì 1 settembre

Ore 20.45 Roma-Milan– Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA ROMA-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Zona DAZN, per gli abbonati. Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-MILAN

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Aouar, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy; Belotti. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

nessuno Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Renato Sanches

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Squalificati: nessuno

nessuno Indisponibili: Bennacer

Foto: LaPresse