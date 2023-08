Quando si gioca Lecce-Lazio? Programma preciso, orario esatto, tv e streaming

Il count-down è ormai agli sgoccioli e tra poche ore si alzerà ufficialmente il sipario sulla prossima Serie A. L’edizione 2023-2024 del massimo campionato italiano di calcio scatterà nel corso del prossimo weekend e, già il primo turno, ci regalerà diverse sfide molto interessanti, per tastare anche il polso alle compagini.

Uno degli incontri più interessanti di questo turno d’esordio sarà quello che metterà una contro l’altra Lecce e Lazio. La sfida si giocherà domenica 20 agosto alle ore 20.45 e si disputerà allo stadio Via del Mare del capoluogo salentino. I punti in palio saranno 3, ovviamente, ma sarà importante capire come avranno approcciato alla nuova annata le due squadre.

I padroni di casa giallorossi cercheranno di iniziare con il piede giusto, per fare capire subito alle rivali che il sogno di una salvezza tranquilla è possibile. Dall’altra parte, invece, ci sarà grande curiosità sulla Lazio. I biancocelesti, allenati ancora da mister Maurizio Sarri, si lanciano in una nuova annata nella quale proveranno a confermarsi in Italia e, soprattutto, a ben figurare in Champions League.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Lecce-Lazio sarà visibile in streaming su DAZN. Su Sky sarà disponibile su Sky Sport Calcio (202) e anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO PRIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Domenica 20 agosto

Ore 20.45 Lecce-Lazio – diretta su Sky e DAZN

PROGRAMMA SERIE A: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Calcio (202)

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse