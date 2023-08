Quando si gioca Frosinone-Atalanta? Programma preciso, orario esatto, tv e streaming

Si avvicina sempre di più il secondo weekend di gara per quanto riguarda la Serie A 2023-2024: sabato 26 agosto, alle ore 18.30, il Frosinone di Eusebio Di Francesco ospiterà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini per la tornata numero due del nuovo campionato. I ciociari vanno alla caccia dei primi punti stagionali, i nerazzurri cercano invece la seconda vittoria consecutiva.

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco, dopo il debutto casalingo con il Napoli, terminato con una sconfitta per 3-1, sfiderà tra le mura amiche un’altra big del campionato: contro i partenopei non è arrivato un risultato positivo, ma la prestazione offerta con i campioni d’Italia è stata comunque di buon livello. Nelle ultime ore sono approdati nella città laziale profili importanti come Walid Cheddira e Enzo Barrenechea, nomi di qualità che daranno una grossa mano ai ciociari alla caccia dell’obiettivo salvezza.

Esordio dall’esito diverso per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: i nerazzurri hanno espugnato il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sconfiggendo per 2-0 il Sassuolo. Ha colpito particolarmente uno dei nuovi volti della banda dell’ex allenatore del Genoa: Charles De Ketelaere, infatti, è risultato subito decisivo, mettendo a segno la prima rete in Serie A in appena 40′ dal suo debutto con i bergamaschi: la Dea, che quest’anno disputerà l’Europa League, vuole continuare a vincere per inseguire il sogno quarto posto.

La sfida tra Frosinone e Atalanta, il cui via è programmato per le 18.30 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio, mentre la diretta streaming sarà garantita da Dazn, Now Tv e Sky Go.

